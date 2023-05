Umelci kritizujú Fond na odporu umenia. Je to elitárska a netolerantná iniciatíva, bráni sa riaditeľ

Viaceré divadlá zostali bez podpory.

BRATISLAVA. Nepredvídateľnosť a neprehľadnosť pri rozdeľovaní peňazí vyčítajú Fondu na podporu umenia viaceré nezávislé divadlá. Do kritiky toho, že peniaze na inscenácie nedostalo divadlo S.T.O.K.A. režiséra Blaha Uhlára, sa zapojili aj herci Slovenského národného divadla.

Fond však nepodporil inscenácie viacerých etablovaných divadiel, ktoré chceli realizovať v budúcej sezóne.

Peniaze nedostali divadlo SkRAT, Divadlo Pôtoň či Divadlo z Pasáže. Títo stabilní členovia nezávislej scény sa pravidelne objavujú na domácich a zahraničných festivaloch a majú aj viacero ocenení.

Divadelníci sa obrátili na parlamentný výbor pre kultúru a médiá. Súčasný riaditeľ fondu aj jeho zvolený nástupca označili túto iniciatívu za neprijateľnú a netolerantnú k zvyšku umeleckej obce.

Za Uhlárom stoja aj herci SND

„Kto je Blahoslav Uhlár? Písať o ňom a jeho význame pre slovenské divadlo by bolo nosením dreva do lesa. Uhlár, známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, dlhodobo patrí k tomu najlepšiemu, čo slovenské divadlo má. V normálnej, ideálne kultúrnej krajine by mu už dávno postavili divadlo, prípadne inštitút. Na Slovensku však tento človek musí ponižujúcim spôsobom žobrať o príspevok na svoju tvorbu,“ napísal ešte koncom apríla na sociálnej sieti Ľubo Burgr z divadla SkRAT.

V statuse poukazuje na fakt, že režisér Blaho Uhlár a jeho divadlo S.T.O.K.A nezískalo od FPU žiadnu podporu na tvorbu pre nasledujúcu sezónu.

Minulý týždeň sa tento príspevok objavil na sociálnej sieti znova, tentoraz vo forme petície, ktorú podpísali viacerí herci a herečky Slovenského národného divadla vrátane Richarda Stankeho, Zuzany Fialovej, Jany Kovalčíkovej, Moniky Hilmerovej či Ľuboša Kostelného.

Podpisom vyjadrujú nesúhlas s rozhodnutím FPU nepodporiť tvorbu divadla S.T.O.K.A.

Uhlár pritom nie je sám, kto zostal bez podpory na inscenácie. V programe číslo 1.1.2 určenom na podporu uvedenia javiskového diela bol na budúcu sezónu podporený vznik iba 27 inscenácií.

Ďalších 55 projektov podporu nezískalo.