Raz už nebudeš musieť jesť. Obeťou ideológie sa možno stať aj pri zdravom stravovaní

CANNES. Možno nikdy doteraz nechceli byť ľudia takí zdraví, pozorní k svojmu telu a mysli, nemysleli tak pri tom na našu planétu a harmonický život s prírodou.

Vzdelanie a dostupnosť nových informácií im to dnes výrazne uľahčuje.

Robiť všetko správne sa však niekedy môže zmeniť na posadnutosť, a to je ešte ten lepší prípad. Človeka to môže priviesť k šialenstvu, prípadne rovno do záhuby.

Napríklad také vedomé jedenie. Kto je pri každom súste plne sústredený na to, čo robí, jedlo si vyberá podľa výživnej hodnoty a neponáhľa sa s ním, má väčšie šance na zdravé trávenie. Postupne zistí, že ani nepotrebuje prijímať toľko jedla ako zvyčajne, telo má čas zbavovať sa toxínov a naberá viac energie.

Dáva to zmysel, aj odborníci pritakajú. Ako však vyzerá prax, o tom rozpráva film s názvom Club Zero.

Je to príbeh o elitnej škole, kde do stredoškolských osnov zaradili nutričné vzdelávanie. Malý krúžok tam viedla mladá učiteľka Novak, ktorá mala napriek nízkemu veku vysoké renomé.

Jedenie? Konštrukt, ktorý vám nahovorili

Spočiatku sa javila celkom normálne, žiadny extrém v jej cvičeniach badať nebolo. Žiakov však začala tajne viesť k experimentu.