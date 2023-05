Seriál Beef: Túžba po odplate prerastie až do sebadeštrukcie

Novinka netflixu rozdelila divákov

Nový seriál Beef vzbudzuje vášnivé zrážky nielen na obrazovke. Rozdelil divákov na tých, ktorí ho považujú za rovnako geniálny ako oscarovský film Všetko, všade, naraz, a tých, ktorý ten obdiv nechápu. V čom je seriál dobrý?

SUV verzus dodávka.

Drobný incident na parkovisku. A prostredník z okna auta. Toľko stačí, aby sa rozpútala naháňačka v losangeleskej premávke.

Za volantom SUV je Amy, majiteľka trendy dizajnového obchodu, ktorá finalizuje predaj svojho biznisu za milióny dolárov. Danny z dodávky sa zo dňa na deň pretĺka, žije z drobných remeselných prác, vidí sa inde a má víziu, ako sa tam dostať. Má však aj talent domrviť všetky nápady.

Dvojica to má k sebe zo svojich svetov ďaleko, nebyť dopravnej kolízie, v jednom časopriestore by sa zrejme nestretla. Ich spoločná divoká epizóda sa síce stane virálnou, no skončí sa bez presvedčivej pointy.

A tak si Amy a Danny začnú robiť naozaj zle. Deje sa to v novom seriáli Netflixu Beef z prostredia Aziatov, najmä Kórejcov a Japoncov, naturalizovaných v Amerike.