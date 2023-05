10 naj Marty Sládečkovej: Nepozná človeka, ktorému by išla na nervy

Reinkarnovala by sa zas len do seba.

Herečka Marta Sládečková miluje cestovanie, pohodu a minisukne, je jej dobre vo vlastnej koži, len talent na maľovanie postráda. Vždy obdivovala Milana Lasicu, no medzi živými ľuďmi zatiaľ nenašla náhradníka na jeho piedestál.

NAJšialenejší deň svojho života som zažila , keď sme padali lietadlom cestou na Bali. Klesli sme, hádam, o sto metrov. Zuza Tlučková ma držala za ruku tak, že mi ju skoro zlomila. To má ona vo zvyku. Ale neprešiel mi v hlave celý film môjho života, na nič som nemyslela. Len potom neskôr som si uvedomila, že to mohla byť aj konečná.

NAJväčšie šťastie je to, keď je človek v pohode. A keď je zdravý. Keď má okolo seba ľudí, ktorých má rád. Kedysi sme brali gratuláciu „veľa zdravia“ ako frázu. Keď prišiel covid, zrazu sme pochopili, že to nie je fráza. Naučili sme sa trošku si zdravie inak vážiť a brať.

NAJčastejšie používam frázu: „Predstav si.” Hovorím to vtedy, keď neviem inak reagovať.

NAJväčšia moja výstrednosť je, ako sa obliekam vzhľadom na to, koľko rokov. (Smiech). Nechcem tým zaujať, ale bez problémov by som si dala minisukňu alebo šortky, veď mám celkom pekné nohy. Možno sa obliekam výstredne, ale nie až tak, že by sa ľudia po mne obzerali.