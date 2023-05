Herečka Diana Mórová: Partneri sú dospelí ľudia, nechcime ich meniť

Chodila s ním, keď bol ešte študentom herectva a začínal hrať v SND. Ich životné cesty sa rozišli, chvíľu sa aj nerozprávali, no pracovať spolu neprestali a časom sa z nich stali priatelia.

Herečka DIANA MÓROVÁ hrá s Tomášom Maštalírom milenecký pár v novom seriáli Tomáš a Diana.

V rozhovore opisuje, v čom je inou Dianou, ako je tá seriálová, kto ju nahováral, aby viac kričala, ako sa jej zdalo vhodné, čo považuje za dôležité v dobrom vzťahu, prečo jej nikdy nehrozilo vyhorenie a aj to, ako vníma návrat staronového riaditeľa SND Mateja Drličku.

Keď sme sa naposledy rozprávali, povedali ste, že mrchy sa nedajú hrať donekonečna. Aj keď jednoduché ženy sa hrajú ťažšie. Dočkali ste sa v seriáli Tomáš a Diana konečne tej jednoduchej ženy?

Aj mrchy sa hrajú ťažko, lebo vám prischnú. A vy ju musíte zahrať tak, aby bola divákom istým spôsobom sympatická, aby ju vydržali pozerať.

Diana v novom seriáli je normálna žena. Je na nej aj niečo nesympatické, je v niečom mrcha?

Toto je čisto vzťahový seriál a Diana nemôže byť mrcha na svojho partnera, pretože on ju stále miluje, i keď ona niekedy prestrelí. A naopak, ona miluje jeho, hoci občas prestrelí on. Ukazujeme, ako páry v živote prechádzajú takýmito úskaliami a ako ich zvládajú.

Zosobniť ženu, v ktorej sa nájdu páry každého veku, bola veľká výzva. Našťastie mi Tomáš Maštalír aj režisér Michal Vajdička vždy pomohli, keď som niektoré situácie nechápala či chcela zahrať inak.

Napríklad mi povedali: Didi, tuto bude lepšie, ak trochu viac zaziapeš.

Muž, hoci režisér, vie lepšie, ako reaguje na isté situácie žena?

My herci sa nevidíme, niekedy je vnútorný pocit iný, ako vidí režisér na obrazovke. Musíme mu dôverovať. Veľa sa so mnou o tých situáciách rozprával a naviedol ma, aby som to nie že hrala, ale aby ma tam bolo cítiť. To je dôležité.

S režisérom Michalom Vajdičkom často pracujete aj v divadle. Režíruje inak ako seriáloví režiséri?

Áno. Nie každý režisér vám vysvetlí každú situáciu, pohnútky postáv, ich myslenie, konanie, aby ste to vedeli zahrať. Napríklad, prečo je žena pokojná, keď parkuje, a muž nervózny. A on to vie tak krásne povedať, zahrať, ukázať na príklade.

Navyše, už ma z divadla tak dobre pozná, že vie, ako ma naviesť, aby som mu zahrala to, čo potrebuje vidieť. Keď som si nebola istá, či som situáciu zahrala dobre, smiali sa zo mňa a hovorili, je to tam, Didi, neboj sa.

Seriál má veľa adaptácií po celom svete a v mnohých sa postavy volajú rovnako ako herci. Nevyrušovalo vás to pri hraní?