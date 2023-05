Obrovský šok, umelci reagujú na úmrtie Dana Heribana

Herec a hudobník zomrel vo veku 43 rokov.

BRATISLAVA. Obrovský šok. Je to neskutočné, nemôžem uveriť, bol skvelý a talentovaný, bude veľmi chýbať. Aj týmito slovami reagujú umelci na správu o úmrtí ich kolegu, herca a hudobníka Daniela Heribana.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenský herec a hudobník zomrel vo veku 43 rokov. Úmrtie umelca pre TASR potvrdil Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin.

"Minulý týždeň sme sa bavili, že dáme kávu, že podebatujme o hudbe, živote a ty tu zrazu nie si. Kamarát môj, nech ti je zem ľahká," píše v statuse na sociálnej sieti basgitarista skupiny Hex Tomáš "Yxo" Dohňanský.

"Dano Heriban, jeden z najlepších hlasov, textárov a hudobníkov. Odpočívaj v pokoji, kamarát," reaguje hudobník, skladateľ a producent Tomáš Sloboda, spevák a gitarista skupiny Le Payaco.

Na predčasné úmrtie obľúbeného predstaviteľa Ďura Brmbalíka zo seriálu Horná Dolná reaguje aj vedec Pavol Čekan.

"Daniel Heriban, odpočívaj v pokoji! Mal som tú česť si s tebou zahrať v Pumpe. Bol si nesmierne talentovaný herec, muzikant a skvelý človek, ktorý miloval svoju rodinu, kamarátov, svoju prácu a život. Dano, budeš nám všetkým nesmierne chýbať," odkazuje zosnulému umelcovi Čekan.

Svoju spomienku na Heribana pridal na sociálnu sieť aj humorista Samo Trnka.

"Zavolali sme si ho do silvestrovskej Skúšky sirén, keď sme ešte boli v začiatkoch, a on si priniesol akordeón a na nič nefrflal. Naopak, úprimne sa zabával," spomína na spoločné nahrávanie humoristickej relácie pre Rádio Slovensko. "Dano bol stále usmiaty, príjemný a ľudský, a my traja, obvykle v strese, že čo sa zase poondí, sme sa v jeho prítomnosti uvoľnili, lebo z neho šiel pokoj a nákazlivá ľahkosť žitia. Zrazu tu nie je a vôbec sa mi tomu nechce veriť. Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Úprimnú sústrasť všetkým blízkym a najmä jeho rodine," dodal humorista.

Slovenský herec a hudobník Daniel Heriban zomrel vo veku 43 rokov. Úmrtie umelca pre TASR potvrdil Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin.

Dano Heriban spolupracoval s viacerými divadlami. Niekoľko rokov bol aj členom Činohry Slovenského národného divadla. Účinkoval vo filmoch a seriáloch. Je tvorcom filmovej, divadelnej aj detskej hudby.