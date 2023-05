Zomrela legendárna speváčka Tina Turner

Mala 83 rokov.

BERN. Vo veku 83 rokov po dlhej chorobe zomrela americko-švajčiarska speváčka s charakteristickým chrapľavým hlasom Tina Turner. S odvolaním sa na jej hovorkyňu to uviedla stanica Sky News.

"Kráľovná rokenrolu zomrela dnes vo veku 83 rokov po dlhej chorobe vo svojom dome v Kusnachte pri Zürichu vo Švajčiarsku. Svet s ňou stratil hudobnú legendu a vzor," cituje z vyhlásenia hovorkyne.

Turnerová sa preslávila ako interpretka hitov Simply the Best, We Don 't Need Another Hero, Typical Male či titulnej piesne z bondovky Golden Eye.