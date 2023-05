25. máj 2023 o 17:27 I Tom Hanks si vyskúšal „úlohu“ spisovateľa. Nie je to na Oscara, ale ani na posmešnú Zlatú malinu

Jeho román sa volá The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece.

Tom Hanks na aktuálnom ročníku festivalu v Cannes. (Zdroj: TASR)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Tom Hanks je na scéne už viac ako štyri dekády, hral v zhruba osemdesiatich filmoch a je stále populárny, hoci tento rok získal aj svoju prvú anticenu Zlatá malina. Držiteľ dvoch Oscarov (za filmy Philadelphia, Forrest Gump) chce najnovšie dokázať, že ovláda aj iné umenie ako herectvo. Umenie písať. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Titul The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece (voľne Tvorba ďalšieho filmového veľdiela) nie je jeho prvou knihou. Pred šiestimi rokmi mu už vyšla zbierka poviedok, ktorá má v slovenskom preklade názov O nezvyčajných ľuďoch a písacích strojoch (originál Uncommon Type: Some Stories). Tentoraz však ide o román. Skryť Vypnúť reklamu Sám tvrdí, že potrebuje stimulovať svoju predstavivosť aj inak ako len herectvom. „Píšem, pretože mám v hlave priveľa príbehov. A je to zábava.“ Najnovšia kniha mu vyšla tento mesiac a vyslúžila si zmiešané reakcie. Hanksa to však nezaskočilo, herectvo ho za tie roky naučilo prijímať kritiku. Svoj román obsadil postavami, ktoré možno sú inšpirované skutočnými osobnosťami filmového sveta, ale nenesú ich mená. Takže netreba očakávať žiadny klebetník. Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

