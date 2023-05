Ak niečo vystihuje pojem kult bez výhrad, je to Depeche Mode. Dôkazom bol ich bratislavský koncert

Bratislava sa zahalila do čiernej, depešáci mali svoj sviatok.

Bolo komické sledovať začudované reakcie niektorých Bratislavčanov, keď v nedeľu v meste stretávali početné skupinky ľudí v čiernom. Podvečer smerovali k Národnému futbalovému štadiónu, kde sa zase rozmáhali uštipačné komentáre, kto z návštevníkov porušil dress code. Väčšina z nich bola v čiernom, ako sa na správnych obdivovateľov Depeche Mode patrí. Koncert anglickej kapely si však užili všetci, aj tí „vlažnejší“ fanúšikovia.

Depeche Mode im nedali na výber. Keď sa po polhodinovom sete americkej darkwave formácie Cold Cave vyprázdnilo pódium, kotol pod ním sa zapĺňal divákmi s rastúcou netrpezlivosťou. Potešilo ich aj krátke prezentačné video, ktoré vyplnilo čakanie na hlavné hviezdy večera.

Krátko pred 21. hodinou sa pódium rozsvietilo namodro, vyšiel naň Martin Gore a publikum burácalo. O chvíľu pribudol Dave Gahan s rovnakou zvukovou kulisou. A išlo sa na vec.

Koncert odštartovala pesnička z najnovšieho albumu Memento Mori. Vyšiel tento rok a bol prvým, ktorého sa už nedožil dlhoročný člen Depeche Mode Andy Fletcher. Počas koncertu, samozrejme, padlo aj jeho meno.

„Žiadna vojna / už viac nie / žiadny strach / nie tu / Žiadny dážď, žiadne mraky / žiadne utrpenie / žiadne posledné nádychy / žiadna nezmyselná smrť.“ Tieto slová zneli v refréne úvodnej skladby vystúpenia My Cosmos is Mine. Dave Gahan v čiernom pri nej vyslal jasný signál, že je pánom situácie. Do publika vysielal šamanskú energiu a bolo ho plné pódium.

Tváre starnú, hudba žije

Poctivo naštylizovaný fanúšik v stredných rokoch, ktorý pred koncertom vzrušene prechádzal z miesta na miesto a fotil sa, sa teraz nezmôže ani na pohyb.