Owen Wilson uvažuje o pokračovaní svojho najnovšieho filmu

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Hollywoodsky herec Owen Wilson už údajne rozmýšľa o pokračovaní svojej najnovšej komédie Wedding Crashers. Má však jednu podmienku, ktorou je, aby sa hlavná téma - svadby, ...

28. júl 2005 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Hollywoodsky herec Owen Wilson už údajne rozmýšľa o pokračovaní svojej najnovšej komédie Wedding Crashers. Má však jednu podmienku, ktorou je, aby sa hlavná téma - svadby, zmenila na pohreby. Herec, ktorý si vo filme zahral po boku Vincea Vaughna, tvrdí, že by sa jeho postava mohla zo svadobných hostí zamerať na pohrebné sprievody. "Pohreby sú téma, ktorá by mohla byť vcelku vtipná. Je to akýsi prirodzený vývoj po svadbe," povedal mladý herec. "Napadlo mi, že by moja postava mohla byť znudená naháňaním sukní na svadbách a mohla by sa preorientovať na pohreby," dodal.