Nad všetkým, čo dokázal, bola láska. V SND sa lúčili s Danom Heribanom

On by za druhých aj dýchal.

S Danielom Heribanom sa prišli rozlúčiť kolegovia a fanúšikovia do SND. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA – Bola to chvíľa, keď plakali aj tí, ktorých bežne vídať s úsmevom a ich prácou je zabávať. Platilo to o Petre Polnišovej aj o Braňovi Jobusovi. Boli medzi tými, ktorí si zaspomínali na Dana Heribana počas pietnej spomienky, ktorá sa v utorok uskutočnila v Slovenskom národnom divadle.

Často sa hovorilo o Heribanovej umeleckej komplexnosti. Bol to herec, hudobník, textár. No vždy do toho preniklo aj rozprávanie o jeho ľudských kvalitách. A, prirodzene, o jeho zmysle pre humor. Na ten upriamil pozornosť najmä Heribanov kolega Michal Kubovčík z populárneho seriálu Horná Dolná.

Na pódiu v SND pri ňom stála Petra Polnišová, ktorá začala svoju reč otázkou Danovi, ako sa má tam hore. „Tak ti povím, tu dole bez teba nič moc,“ vniesla do svojho prejavu aj dialekt, typický pre postavy v Hornej Dolnej. A spomenula množstvo kreatívnych prezývok, ktoré herec mal. Napríklad Herr Iban, Pán Účet. Akokoľvek to však znelo vtipne, na záver sa neubránila dojatiu.

V budúcom živote to napravíme

„Bol tichý, pokojný, slušný, no na javisku za klavírom sa dokázal premeniť na guľový blesk,“ hovoril o hercovi dramatik Viliam Klimáček, ktorý s ním spolupracoval v GUnaGU. Vraj ho vždy pozýval na premiéry divadla, no ospravedlňoval sa, že nemôže, lebo má toho veľa. „Nevadí, v budúcom živote to napravíme,“ reagoval Klimáček.