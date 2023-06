8 NAJ Barbory Andrešičovej: Niekedy chce mať veci príliš rýchlo

Jej nálada je nákazlivá.

Herečka Barbora Andrešičová vie byť skromná aj impulzívne kúpiť drahý elektrobajk, vie ľudí nakaziť dobrou aj zlou náladou, užívať si obyčajné chvíle aj ísť s partnerom stopovať do Španielska.

Najšialenejších dní som zažila v živote veľa. Neviem, či šialene, ale veľmi slobodne som sa cítila, keď sme stopovali s priateľom zo Španielska do Francúzska. Po tridsiatke. Chceli sme si to vyskúšať. Jeden zo šoférov nás zaviedol aj do kebabárne, kde pracoval, dal nám večeru a nechal nás u seba prespať. Baví nás robiť šialené veci. Začali sme pod Barcelonou a chceli sme ísť až do Česka. Ale v Marseille sme si povedali, že stačilo a nasadli na lietadlo.

Najviac mi v živote pomohla rada: Počúvaj samu seba. Konaj podľa toho, čo si naozaj myslíš a cítiš. Často si touto radou pomáham aj v rodičovstve. Je veľmi jednoduchá, ale účinná v rôznych oblastiach života.

Najväčšie šťastie sú len také záblesky počas dňa, keď žijem naozaj v prítomnosti a uvedomím si to. Sú to veľmi obyčajné chvíle, maličkosti ako západ slnka, keď sa o mňa dieťa oprie, hladím ho po vláskoch alebo sa chytíme s partnerom za ruky. Tieto chvíle sú pre mňa naj.