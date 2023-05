Mórová a Maštalír držia seriálovú novinku nad vodou. Skeče však nemajú vždy kvalitu

Tomáš a Diana je iný ako tohtoročné novinky Jojky.

Slovenskí diváci sa potrebujú smiať. Tak to vyzerá z ponuky domácich filmov v kinách, kde sa najprv objavil Invalid, potom Villa Lucia a teraz je tam novinka Tak zle, ako sa len dá. A k žánru komédie sa obracajú aj nové seriály v televízii. Najnovšie Tomáš a Diana.

Je to projekt televízie Joj, kde seriálovú sezónu tento rok odštartovala Iveta. Začínala sa sľubne, pôsobila občerstvujúco, aj čo sa humoru týka, no postupom jednotlivých dielov seriál strácal na sile a rozrieďoval sa. Po Ivete prišiel Einstein, ktorému to s humorom nevychádzalo od začiatku.

Licencovaný seriál

Tomáš a Diana je iný typ projektu. Každú epizódu tvoria kratučké skeče s vtipnou pointou v neveľkom počte prostredí. Nie je to seriál, ktorý by rozprával súvislý príbeh na pokračovanie alebo by ho tvorili epizódy s uzavretými príbehmi, kde prejdú udalosti vývojom v rámci jednej časti.

TV Joj využila licencovaný projekt, Tomáš a Diana vychádza z francúzskeho originálu Un gars, une fille (Chlapec a dievča), ktorý vznikol v roku 1999 a v tom čase mal podobu päťminútových epizód.

Potom sa epizódy zmenili na približne 20-minútové a takúto podobu má aj slovenská verzia. Viac by mu však azda pristala práve kratšia minutáž, lebo v tomto nastavení pôsobí zdĺhavo. Zvlášť, keď Joj vysiela dve epizódy za sebou.