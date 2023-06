Kultúrne tipy: Rozdelenú spoločnosť symbolicky spojí festival na sídlisku, kde žijú prevažne Rómovia

Kam za kultúrou od 2. do 9. júna?

Bratislavský knižný festival BRaK

od 2. do 4. júna v Novej Cvernovke v Bratislave

Festival prepája knižnú kultúru s inými oblasťami umenia a každý rok prináša multižánrový program, ktorý sa skladá z diskusií, autorských čítačiek a stretnutí, prednášok, tvorivých dielní pre deti, filmových a divadelných produkcií, performancií a koncertov. Súčasťou je aj predajná výstava kníh, počas ktorej možno stretnúť osobne 60 najmä českých, slovenských a ukrajinských vydavateľov a vydavateliek i predajcov a predajkýň. BRaK je v rovnakej miere festivalom spisovateľov, vydavateľov, prekladateľov, knižných grafikov, ilustrátorov, typografov a ďalších profesií spojených s knižnou tvorbou. Súčasne poukazuje na pestrosť slovenského vydavateľského prostredia, podnecuje inovatívne knižné projekty a medzinárodné spolupráce.

Festival BRaK ponúkne okrem predaja kníh, čítačiek aj koncerty a program pre deti. (zdroj: BRAK)

Dni starej hudby

od 2. do 16. júna v Bratislave

Na 25. ročníku medzinárodného festivalu sa bratislavskému publiku predstavia interpreti z Holandska, Talianska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Poprední umelci z oblasti interpretácie starej hudby uvedú na šiestich koncertoch v priestoroch Starého Mesta, ako sú Dóm sv. Martina, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Moyzesova sieň či Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie diela skladateľov z obdobia 15. – 19. storočia.

Musica aeterna

Hudba Deža Ursinyho v podaní Moyzesovho kvarteta

7. júna v Pezinskom kultúrnom centre

Výnimočné uvedenie skladieb legendárneho skladateľa a interpreta Deža Ursinyho pripravilo Moyzesovo kvarteto v podobe sláčikových aranžmánov výberu Ursinyho diela z rôznych časových období (rokov 1966 - 1987). V tejto neobvyklej podobe predstavia jedného z najoriginálnejších slovenských umelcov.

Dežo Ursiny patrí k legendám slovenskej hudby.

Festival Spolu Šobov

9. – 11. júna na Sídlisku Šobov v Banskej Štiavnici

Na Sídlisku Šobov žijú prevažne rómski obyvatelia. Vďaka hlboko zakoreneným predsudkom je ich život ovplyvnený strachom a nezáujmom. Festival spojí ľudí bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie, farbu pleti, vzdelanie či čokoľvek iné. Pódium na Sídlisku Šobov bude patriť rómskym i nerómskym hudobníkom. Vystúpia napríklad Sendreiovci, Bez ladu a skladu, Barbora Botošová Band, Katarína Máliková a ďalší. Pod vedením profesionálnych umelcov sa uskutočnia aj detské kreatívne workshopy. Bariéry sa zbúrajú aj na futbalovom zápase medzi rómskymi a nerómskymi umelcami či návštevníkmi.

„Prvotná obava z nepoznaného sa vďaka festivalu zmenila na hlboký zážitok zo stretnutí s ľuďmi z tejto vylúčenej lokality,“ opisuje predošlé ročníky spoluorganizátor Marek Kapusta. „Festival sa pokúsi opäť o to isté. Aspoň počas jedného víkendu symbolicky spojiť rozdelenú, rozhádanú spoločnosť a zažiť pekné spoločné chvíle.“

Ajelet Gundar-Gošen: Tam, kde číha vlk

Román oceňovanej izraelskej autorky je psychologickou sondou do vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Na pozadí rodinnej drámy rieši témy migrácie, identity či antisemitizmu. Hlavná postava knihy žije pohodlný život v americkom Silicon Valley so svojou rodinou. Syn je vynikajúcim študentom na prestížnej škole. Idylu však naruší najskôr antisemitský útok na dievča v miestnej synagóge a potom smrť synovho spolužiaka. Autorka píše vo voľnom čase, jej hlavným povolaním je psychológia. Na jej knihách to cítiť – zaoberá sa všetkými stránkami ľudskej mysle.

Ide o tretie dielo poprednej izraelskej autorky, ktoré vychádza vo vydavateľstve Artforum. (zdroj: Artforum)

Odchádzanie

dostupné na streamovacej platforme DAFilms.sk

Dokumentárny film režisérky Miry Erdevički prináša obraz Rómov, aký mnohých divákov pravdepodobne prekvapí. Traja hlavní protagonisti hovoria dokonalou angličtinou, sú oceňovaní vo svojich profesiách a najmä prijatí svojím okolím, ktorému sa odvďačujú tým, že aktívne pomáhajú komunite. Hoci pochádzajú zo Slovenska či z Čiech, museli za takýmto životom odísť do Británie.