Z dediny odišla, až keď začali zaplavovať jej dom. Po rokoch samoty z nej bola Baba z lesa

Lena Jakubčáková ju fotila dvadsať rokov.

Baba z lesa si žartom začala hovoriť sama. Neskôr jej na toto meno začala chodiť aj pošta a mnohí možno ani nevedeli, ako sa skutočne volá. Žila osamote, päť kilometrov od dediny Opátka, neďaleko vodnej nádrže Ružín, ktorá zaplavila jej pôvodný domov.

Pôsobila ako čudáčka, ktorá sa rozprávala so zvieratami, bola hlboko spätá s pôdou a s prírodou a mala len minimálny kontakt s ľuďmi. Fotografku Lenu Jakubčákovú napriek tomu spájalo s Katarínou Kiovskou pevné puto a vyše dvadsať rokov ju navštevovala a fotografovala.

Až po jej smrti však naplno pochopila silu a komplexnosť jej príbehu. Kiovská sa odmietala vysťahovať zo svojej rodnej obce určenej na zánik, roky bojovala s úradmi, zažila prenasledovanie a svoj vzdor napokon pretavila do dobrovoľného vyhnanstva. Jej príbeh mapuje kniha Baba z lesa, ktorá vychádza vo vydavateľstve Absynt.

Najskôr žila v mesačnej krajine, potom sama v lese

„Väčšinu života prežila sama, raz do týždňa chodila na omšu do Opátky, občas sa u nej zastavili chatári alebo ľudia, čo si od nej niečo kupovali, no boli to povrchnejšie kontakty. Málokto jej rozumel, pretože bola priama, často na ľudí reagovala bez pozdravu, povedala vždy to, čo si myslela, mala drsnú, divú náturu,“ opisuje Lena Jakubčáková to, ako na iných ľudí Katarína Kiovská často pôsobila.

Nebolo to tak vždy a zďaleka to nebol jediný rozmer tejto zaujímavej ženy.

Ukážka z knihy Baba z lesa (zdroj: Lena Jakubčáková)

Kedysi aj ona bola súčasťou spoločenstva, bola nesmierne inteligentná, rada sa učila a až do smrti mala vynikajúcu pamäť a sviežu myseľ.

Narodila sa v obci Košické Hámre, ktoré spolu s Rolovou Hutou či Ružínom zaplavili pri budovaní vodnej nádrže. Sústava vodných diel sa začala budovať už v roku 1963 a pôvodný plán bol, že v polovici 60. rokov budú Košické Hámre zaplavené. Katarína Kiovská a jej mama sa však zo svojho domu odmietli vysťahovať aj vtedy, keď z pôvodnej dediny zostali iba trosky.

Úrady odmietali ich sťažnosti a žiadosť postaviť si nový dom čo najbližšie k ich pôvodnému a rovnako ako ostatných obyvateľov ich chceli presídliť do Košíc alebo iných dedín. Čelili najrôznejším vyhrážkam, šikanovaniu, v novinách ich označovali za čierne ovce a neprispôsobivé občianky a vtedajší režim mal blízko aj k násiliu. Ony však trvali na svojom.