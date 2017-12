Jessica Alba navštevovala striptérske kluby

28. júl 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Hollywoodska star Jessica Alba sa pre svoju rolu chodila inšpirovať do striptízových barov. Informovala o tom rakúska stanica ORF. "Do striptízových barov som chodila skoro každý deň a pozerala som sa na dievčatá, ako tancujú. Nikto ma nespoznal. Mysleli si, že som zákazníčka", povedala Alba, ktorá sa objavila v gangsterskom filme Sin City práve v úlohe striptérky. Ako sama povedala, tancovanie bolo pre ňu ťažké. No ešte ťažšie boli scény s Bruceom Willisom, v ktorých sa s ním 24-ročná herečka bozkáva. "Spočiatku mi to bolo trápne, ale čím viac sme to cvičili, tým to bolo lepšie", dodáva Jessica Alba.

Jessica Alba sa objavila tiež vo filmovom spracovaní komiksu Fantastická štvorka.