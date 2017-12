Moby rešpektuje Eminema

28. júl 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AP) - Hudobník a spevák Moby vyhlásil, že si uňho raper Eminem znova získal rešpekt tým, že na svojom poslednom albume kritizoval politiku amerického prezidenta Georgea W. Busha i vojnu v Iraku. "Zistil som, že má za toto u mňa rešpekt," povedal Moby počas svojho promočného turné k albumu Hotel v Hongkongu. Moby a Eminem medzi sebou už dlhšie vedú mediálnu prestrelku. Moby už dávnejšie označil Eminemove texty za znevažujúce a homofóbne. Eminem si Mobyho na oplátku zobral na mušku vo videoklipe k piesni Without Me a na odovzdávaní cien MTV Video Music Awards 2002 ho nazval dievčaťom. "Úprimne, ak by odišiel do dôchodku, svetová hudobná scéna by bola omnoho chudobnejšia. Je to skutočne fascinujúca verejná postavička," povedal vegetarián a oddaný kresťan Moby.

V jednej zo svojich piesní Eminem uviedol, že by rád zabil matku svojej dcéry, bývalú manželku Kim. Jeho matka proti nemu viedla súdny spor za to, že ju označil za zlú a od drog závislú ženu. Moby, ktorý so svojou hudbou žne úspechy po celom svete, nemá rád Eminemove texty, no obdivuje jeho talent. "Radšej by som bol Eminemom. On je na rozdiel odo mňa pre verejnosť zaujímavý," povedal a dodal, že je otvorený akejkoľvek verejnej kritike. "Keď sa jeden z najpopulárnejších spevákov sveta vo svojom videoklipe oblečie ako vy, je to, úprimne, najlepšia reklama, akú vám môže urobiť," uzavrel Moby.