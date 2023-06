Knižné novinky jún 2023

Mika Rosová, Dominik Dán, Eva Borušovičová a ďalší.

Jún je posledný mesiac pred dovolenkovým a prázdninovým júlom a tak knihomoľ, ktorý vidí za roh, vie, že sa musí na to obdobie pekelných páľav a prudkých dažďov dobre pripraviť. Aj teraz vám ponúkame knižné novinky viacerých vydavateľov – a spolu s nimi to, bez čoho sa žiadna dovolenka neráta – čitateľský zážitok. Určite si vyberiete: Angela Merkelová ako detektívka, Mika Rosová, Dominik Dán, Eva Borušovičová, Margaret Atwoodová, Sebastian Fitzek, Ľubo Dobrovoda, Julie Caplinová, Paul Newman...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ikar

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Knižné novinky máj 2023 Čítajte

Colleen Hooverová: Začína sa to nami

Začína sa to nami nadväzuje na úspešný román Končí sa to nami a ponúka pohľad na udalosti z Lilinej aj z Atlasovej perspektívy. Lily prihral život druhú šancu na pravú lásku, lenže za neželaného dohľadu žiarlivého exmanžela. Ako sa jej má za daných okolností chopiť? Tento strhujúci príbeh len potvrdzuje, že Colleen Hooverová je majsterkou emotívneho zobrazenia ľudskej duše.

Matthew Perry: Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Milovaná hviezda seriálu Priatelia nás v úprimnom, zábavnom a otvorenom životopise zavedie do zákulisia populárneho sitkomu a zdôverí sa so svojím bojom so závislosťou. „Ahojte, volám sa Matthew, ale asi ma poznáte pod iným menom. Priatelia ma oslovujú Matty. A už som mal byť mŕtvy.“ Týmito slovami sa začína strhujúci príbeh uznávaného herca Matthewa Perryho. Jeho cesta viedla od detských snov o sláve cez závislosť až k vyliečeniu, ktoré podnietil strach zo smrti.

Michaela Rosová: Dar

Tie najväčšie veci v živote prichádzajú často celkom nepozorovane. V zasnežených Alpách niekoľko detí prekonáva prvotnú nedôveru a pomaličky buduje priateľstvá na celý život. Kým Denis sa túla po horách, Lena číta upírske romány a Connor sa zasa raz zamiloval. O mnoho rokov neskôr už sú roztratení po svete, ale ich cesty sa predsa len ešte pretnú... Román o tom, že svet je zázrak, ak sa naň dokážeme dívať s otvoreným srdcom.

David Safier: Slečna Merkelová. Vražda na panstve

Ako by sa dal lepšie stráviť dôchodok než v pokojnom, malebnom prostredí? Kancelárka je na zaslúženom odpočinku už šesť týždňov a s manželom a mopslíkom sa presťahovala do Kleinfreudenstadtu pri krásnom jazere Dumpfsee. Po rušnom živote v Berlíne je však pre ňu ťažké zvyknúť si na pokojnú existenciu a pečenie aj prechádzky sa jej čoskoro zunujú. Potom sa však v zámockej hladomorni zamknutej zvnútra nájde telo baróna Philipa von Baugenwitza a Angela chytí druhý dych.

A.F. Steadman: Skandar a prvý jazdec

Skandar Smith už nemusí snívať, dosiahol to, po čom odnepamäti túžil: Jazdí na jednorožcovi a učí sa používať mágiu donedávna zakázaného elementu. Prvý ročník nebol pre nováčikov najľahší, no nikto nepočítal s tým, že v tom druhom sa na Ostrove objaví nová hrozba. Nesmrteľné divoké jednorožce niekto brutálne zabíja, tajomné proroctvo varuje pred strašným nebezpečenstvom a Ostrov začnú pustošiť živly, ktoré ho predtým formovali...

Slovart

Dominik Dán: Reminiscencie

(zdroj: FOTO - Archív SME)

V kriminalistike platí zásada, že čím skôr sa detektívi dostanú k mŕtvole, tým väčšie majú šance na dolapenie vraha. Čím je prípad čerstvejší, tým je lepšia východzia pozícia na vyšetrovanie. Paradoxne sa na jeseň 2008 detektívom z kancelárie stoštyridsaťjeden dostal na stôl najstarší prípad s akým sa kedy stretli. Stal sa pred 56 rokmi – vedenie od detektívov žiadalo, aby v prípadoch streľby na utekajúcich emigrantov na štátnej hranici s Rakúskom skúmali možnosť obviniť vtedajších členov pohraničnej stráže z trestných činov vrážd.

Eva Borušovičová: Dokonalé dieťa

Príbeh pre deti aj pre dospelých o tom, že dokonalé je nepriateľom dobrého, ale kým to nevyskúšame, nevieme tomu uveriť. Chceli by ste byť dokonalí? Alebo aspoň dokonalejší? Mať normálnejších rodičov? Poslušnejšie deti? Máte tri možnosti: