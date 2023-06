Kto iný vám dokáže tak zničiť život ako vlastná rodina? Deti v SND sú vrcholom sezóny

Humor je ako záchranné lano.

Hodnotenie 10 / 10 Rodina je peklo, z ktorého sa nedá vymaniť. Deti v SND sú vrcholom sezóny Zhrnutie: Nikto by sa nevydržal dívať do zrkadla vlastnej rodiny bez možnosti schuti sa zasmiať.

V každom z piatich obrazov vidíme jednu veľkú rodinnú udalosť. Pohreb, svadbu, oslavu sedemdesiatky, Vianoce a Veľkú noc. K divákom preniká vôňa pečeného kurčaťa aj rezňov, krája sa torta a víno aj pálenka tečú prúdom a popri pití a jedení vzniká jedna vtipná situácia za druhou.

Všetko by to bolo krásne a veselé, keby sa to netýkalo rodiny. Keď sa totiž na rodinných oslavách stretnú postavy, ktoré poctivo zo života odpozorovala Timrava, nemôže to v žiadnom prípade dopadnúť idylicky.

Inscenácia Deti ukazuje Činohru Slovenského národného divadla v najlepšej možnej forme. Výborná práca s predlohou, poctivá réžia a herecké výkony, na ktoré sa dá dívať opakovane. Zároveň má však aj jedno veľké mínus. Pre každého, kto kedy žil v rodine, je až neznesiteľne zrozumiteľná.

Nemalo si prísť na svet!

Režisér Michal Vajdička dej situuje do akéhosi univerzálneho času. Kostýmy aj ostatné reálie najskôr evokujú slovenskú dedinu z čias Timravy, no postupne pribúdajú detaily, ktoré túto predstavu narúšajú. Slúchadlá v ušiach tínedžera, rýchlovarná kanvica v kuchyni, hity Heleny Vondráčkovej na svadobnej oslave, televízor v obývačke aj vianočné pozeranie „Popelky“.

Toto pohrávanie sa s časom je nielen jedna z foriem jemnej komiky, ale predovšetkým zásadný fakt, že naše rodinné drámy sa nikam nepohli.