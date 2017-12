Hilary Duffová má radšej väčšie koncerty

28. júl 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Americká speváčka Hilary Duffová údajne trpí obrátenou trémou - nevadí jej vystupovanie pred veľkými davmi, no cíti sa nepríjemne v menších kluboch. Ako speváčka uviedla, je veľmi hanblivá aj napriek svoju extrovertnému vystupovaniu na pódiách. Pre server Femalefirst priznala, že pred väčším obecenstvom sa cíti lepšie, pretože je anonymnejšie a nemusí sa sústrediť na jedinú osobu. "Je jednoduchšie odohrať veľký koncert, než zaspievať iba pár ľuďom. Je to upokojujúcejšie vidieť pred sebou more ľudí, než spoznávať známych v 200-člennom obecenstve," povedala mladá speváčka.