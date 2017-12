Filmový festival bude plný hviezd

28. júl 2005 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AFP) - Riaditeľ benátskeho filmového festivalu Marco Muller ohlásil účasť veľkých filmových mien na tohoročnom ročníku najstaršieho filmového festivalu na svete. Odpremieta sa tu deväť hollywoodskych premiér, medzi inými aj filmy Stevena Spielberga a Georgea Clooneyho. Očakáva sa, že na 62. ročníku sa objavia hviezdy ako Gwyneth Paltrowová, Ralph Fiennes, George Clooney, Kate Winsletová, Matt Damon a Russell Crowe. Clooneyho film Goodnight and Good Luck, v ktorom si zahral po boku Roberta Downeyho Jr., je jedným z 19 filmov, ktoré sa budú uchádzať o hlavnú cenu festivalu za najlepší film - Zlatého leva. Medzi ďalšími hollywoodskymi trhákmi sa predstaví film Proof s Gwyneth Paltrowovou v hlavnej úlohe. Film herca, scenáristu a režiséra Johna Turturra Romance and Cigarettes je ďalším uchádzačom o Zlatého leva. "Deväť amerických premiér, to sa na festivale ešte nestalo," povedal riaditeľ Muller. Na otázku, či sa neobáva, že festival bude veľmi ľahkým teroristickým cieľom Muller odpovedal, že ochrana hviezd bude veľmi prísna. Ako uviedol prezident festivalu Davide Croff, Američania chceli vedieť mieru zabezpečenia na festivale a boli nadmieru spokojní. Festival sa 31. augusta začne v ázijskom duchu, keď prvým filmom bude Sedem mečov hongkonského režiséra Tsui Harka. Skončí 10. septembra filmom čínskeho režiséra Petra Ho-sun Chana Možno láska. Japonský filmár Hayao Miyazaki dostane čestného Zlatého leva za prínos svetovej kinematografii.