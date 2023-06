10 NAJ Diany Mórovej: Chcela by žiť v koži anglickej princeznej

Keď si vezmeš muža, rozdeľ si hneď majetok, radí.

Herečka Diana Mórová najviac závidí talent spevákom, miluje Dustina Hoffmana v Tootsie, svoju rodinu, keď si užíva na chate a nikto sa neháda. Nevyčíta si nič, ani hriešnu chuť na víno, ani to, že každému odpustí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najobľúbenejší film je pre mňa Tootsie. Krásny ľudský film, milujem ho. Nielen preto, že je o herectve, ale najmä pre herecký výkon Dustina Hoffmana. Veľmi veľa chlapov už hralo ženy, ale až on za to dostal Oscara, lebo netlačil na pílu, nerobil z toho frašku, bol absolútne uveriteľný.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Barbora Andrešičová: Niekedy chce mať veci príliš rýchlo Čítajte

Najlepšia rada do života znie: Keď si vezmeš muža, rozdeľ si hneď majetok. Nikdy s ním nič nevlastni, lebo o to prídeš. Je to tak. Po vlastnej skúsenosti som to hovorila každému. Tí, čo sa toho nedržali a neverili mi, napokon vždy prišli a povedali: Mala si pravdu. Každý, kto sa rozišiel, rozviedol, mi povedal: Mala si pravdu, doprčic!