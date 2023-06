Herečka Michaela Čobejová: Mnoho žien nežije život, na ktorý má potenciál

Jej nový film Smolu nosíš ty, láska hovorí o tom, čo všetko je človek ochotný urobiť na ceste za šťastím. Ona sama je schopná založiť aj byt a zobrať si úver na nakrúcanie filmu, aby nikdy nemusela ľutovať, že neurobila niečo, čo urobiť mohla a vedela.

Herečka a producentka MICHAELA ČOBEJOVÁ hovorí o svojej predstave šťastia, o filmovom podnikaní, o novom filme, čo všetko preň s radosťou podstúpila, aj v čom je iná romantika pre zrelé ženy.

Začínala v úlohe blonďavých naiviek a ani neskôr sa z tejto škatuľky nevedela vyslobodiť, možno preto ju mnohí považujú za jemnú a trochu odmeranú. V skutočnosti je veľmi ctižiadostivá, tvrdohlavá a pevná – v názoroch i v rozhodnutiach.

Váš nový film má názov Smolu nosíš ty, láska. Prečo?

To je záverečná replika z nášho filmu. Dve hlavné postavy majú po päťdesiatke každá je z úplne iného prostredia a vďaka tomu zažívajú rôzne smolné situácie a obviňujú jeden druhého, kto za to môže. Je to romantická komédia, takže s nadhľadom.

O čom film je?

V skratke o tom, čo všetko je človek ochotný a schopný urobiť na ceste za šťastím. Podľa najnovších výskumov napriek tomu, že žijeme v relatívnom pohodlí a netrpíme už toľkými vojnami, chorobami a tak ďalej, stále nie sme šťastní.

Najnovšia výzva pre vedu je pomôcť ľuďom dosiahnuť, aby boli konečne šťastní. Aj v našom filme hľadáme spôsob, ako dosiahnuť ten stav.

A čo pre to robí hlavná hrdinka filmu?

Je to žena, akých je dnes mnoho. Nemá už pred sebou žiadne životné výzvy v podobe detí alebo práce, vlastne by mohla byť spokojná a šťastná, ale nie je. Cíti, že nežije život, na ktorý má potenciál.

Z toho pramení jej pocit nespokojnosti, lenže vystúpiť z komfortnej zóny a pustiť sa do niečoho, čo človek predtým ešte nikdy nerobil, ísť do neznámeho, je strašne ťažké. Takže o tom to je.

Romantická komédia o žene, ktorá chce ešte niečo zažiť.

Aj za cenu toho, že sa dostane do smolných situácií?

Áno. Keď sme pripravovali film, prvýkrát v živote som liezla po skalách, na ferratách na Hvare. Skoro som sa zbláznila od strachu, až hore mi došlo, ako je to strašne vysoko. Ale asi som potrebovala zažiť ten adrenalín na vlastnej koži.

Keď vyleziete a pozeráte sa okolo seba, je to neopísateľný pocit! Už chápem ľudí, ktorí sa venujú adrenalínovým športom, prečo to robia. Tak ako náš kamarát Igor, horolezec, jaskyniar, paraglajdista, ktorý bol inšpiráciou pre náš príbeh.

Prečo to robia?

Človek sa vtedy cíti byť živý. Pri bežných veciach necítite samých seba tak, ako vtedy, keď robíte niečo životu nebezpečné. Nakoniec, hovoria o tom mnohé diela. Hotel Rwanda, život vojnového spravodajcu je v niečom podobný. Andrej Bán to tiež spomína vo svojom životopise.

Film ste nakrúcali minulé leto. Odvtedy ste neliezli?