Som šťastne vydatá za muža, ktorého som stretla, keď mal šesť rokov

Americká autorka romancí Vi Keeland o láske, happyandoch a ich pravidlách v literatúre.

Americká autorka bestsellerových romancí VI KEELAND predala aj na Slovensku desiatky tisíc titulov a dopriala čitateľkám množstvo dojatia, keď sa v rukách hrdinu objavil prsteň a v očiach hrdinky sa trblietala jednoznačná odpoveď. Príbehy o láske majú svoje pravidlá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stretli sme sa v deň jej bratislavskej autogramiády v útulnom prostredí hotela. Elegantná, príjemná a usmievavá žena plní svojim čitateľkám sny, píše o láske, radosti a šťastných koncoch.

Začnem od konca. A to od konca vašich kníh. Na záver ďakujete nielen svojim spolupracovníkom a blízkym, ale aj veľkej skupine čitateľov. Čím sú pre vás čitatelia? Prinášajú vám aj inšpiráciu, nápady a príbehy?

"Veľmi často ma inšpirujú. Rozprávajú a píšu mi svoje príbehy. Posielajú mi e-maily, ale nielen o svojich láskach. Píšu mi aj o tom, ako im moje knihy pomohli.

Niekedy sa cítim unavená, smutná, ale často mi práve komunikácia s čitateľkami prináša povzbudenie. Pred pár dňami mi prišiel e-mail s poďakovaním, že jedna čitateľka mala smútok v duši, lebo jej zomrela mama, ale moja kniha ju rozosmiala a znova naštartovala.

Čitatelia ma poháňajú v tom, aby som šla ďalej. Je to pre mňa pozitívna energia."

Vaše príbehy sú romantické a dojímavé. Som presvedčený, že v určitých momentoch si čitateľky musia aj utrieť slzy dojatia. Čo vie dojať k slzám vás?

"Veľa príbehov, ktoré sa objavujú v mojich knihách, sú do istej miery inšpirované aj udalosťami v mojom živote alebo v živote mojich blízkych. V jednej z kníh je hrdinka, ktorej umrela mama. A ten jej smútok je vlastne aj mojím smútkom, pretože práve keď som knihu písala, mi umrel otec a krátko po ňom aj mama."

Plakala som a ten smútok tam je autentický. Ale písanie je mnohokrát katarzné, očisťuje ma."

Priznám sa, asi nie som celkom správna cieľová skupina pre zaľúbené romány, ale nepochybne je aj láska tým momentom, v ktorom si povieme, že život je krásny a oplatí sa žiť ho, nie? Nakoniec, láska je kľúčový cit života.

"Často v mojich knihách – keďže je to, ako správne hovoríte, romantická literatúra – ide o tú fantáziu a proces zaľúbenia sa. Ten príbeh, ako sa dvaja ľudia dajú dokopy, je neraz veľmi zamotaný a chceme ho prežívať znova, pretože je to vzrušujúce.

Ale popravde, nemôžeme sa zamilovávať stále a dookola, preto o tom tak radi čítame. Mnohé čitateľky si cez príbehy pripomínajú tie nádherné pocity, keď sme nevedeli pre lásku spať, myslieť na nič iné, keď sme boli v eufórii či v tej fáze odmietania.

Niekedy sa prosto človek v láske stratí. Ja som 27 rokov šťastne vydatá za muža, ktorého som stretla, keď mal šesť rokov, a láska je veľkou súčasťou môjho života a mojej práce. A v tých príbehoch si môžem neustále pripomínať, aká dôležitá je láska pre náš život."

Vi Keeland Americká bestsellerová autorka.

Publikovať romány začala v roku 2013, ale už dnes má na svojom konte viac ako 20 titulov.

Viacero jej kníh sa objavilo na popredných priečkach rebríčkov bestsellerov New York Times, Wall Street Journal a USA Today.

Jej romány boli preložené do 26 jazykov.

V slovenčine jej vyšlo vo vydavateľstve Ikar jedenásť románov, poslednými dvoma sú Iskra a Letný návrh.

Žije v New Yorku s manželom a troma deťmi.

Poďme k románu Letný návrh. Hrdinom je Max, hokejista. Máte rada hokej? Prečo ste si zvolili práve takéhoto športovca?

"Pravdaže. Mám veľmi rada šport, moje deti takisto, všetci máme radi ten adrenalínový príbeh súbojov a zápasov, aké ponúkajú napríklad futbal alebo hokej.

Mnohí športovci navyše môžu byť reprezentantmi ideálu mladíckej krásy a zdravia. Viacerí hrdinovia v mojich knihách boli športovci, špeciálne z tých tvrdších, kontaktných športov, ktoré si vyžadujú aj odvahu, aj disciplínu a silu.

Mám rada kombináciu tvrdého športu a dobrej, mäkkej duše."

Príbeh dvoch úspešných ľudí – podnikateľky a športovca, ktorí k sebe hľadajú cestu a narážajú na rôzne problémy, odráža trochu aj dnešný rýchly svet, v ktorom výkon je na prvom mieste a láska občas stojí za dverami. Ale nakoniec – skončí sa dobre ako rozprávka. Vaše knihy sú plné splnených snov. Chcú čitateľky snívať práve takéto sny?

"Keby sa to neskončilo šťastne, dostávala by som tisíce e-mailov – čo sa s nimi stalo, prečo sa nedali dokopy? Príbehy v romantickej literatúre potrebujete mať pekne uzavreté a v takom prípade sa očakáva, že si padnú do náručia.

Ale aj tak sa občas čitatelia spýtajú – a čo sa potom s nimi stalo? Mali deti, žijú šťastne?"