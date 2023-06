Rammstein čelí škandálu so sexuálnym obťažovaním, stretne sa na Slovensku s fanúšičkami?

Aké opatrenia chystajú organizátori slovenského koncertu.

Spevák skupiny Rammstein Till Lindemann čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania fanúšičiek a v Nemecku prípad rezonuje natoľko, že sa k nemu vyjadrila aj ministerka pre rodinu Lisa Pausová, ktorá volá po väčšej ochrane fanúšikov.

Rammstein sa teraz chystá aj na Slovensko a organizátori koncertu v Trenčíne, ktorý sa uskutoční 14. júna, aktuálny škandál sledujú.

Má ísť o jeden z vôbec najväčších koncertov na Slovensku, očakávaná účasť je 40-tisíc ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na koncertoch Rammsteinu sa pritom až doteraz vybraní fanúšikovia a fanúšičky mohli dostať do takzvanej zóny row zero priamo pod pódiom a získať aj prístup do backstagu či na after party s kapelou. Práve tam 60-ročný Lindemann údajne sexuálne obťažoval fanúšičky.

Večierok po koncerte nebude

Organizátori slovenského koncertu pre denník SME potvrdili, že v Trenčíne sa nebude organizovať žiadna after party.

„Podľa našich informácií sa neorganizuje žiadne stretnutie fanúšikov s kapelou a už od potvrdenia koncertu vieme, že neplánujú u nás ani meet & greet,“ vysvetľuje Tomáš Marko z agentúry Vivien. Podľa neho by teda návštevníci a návštevníčky koncertu nemali prísť do priameho kontaktu s členmi kapely.

V článku sa dočítate: O ktoré zóny sa stará slovenský usporiadateľ a o ktoré manažment kapely,

aké budú bezpečnostné opatrenia na trenčianskom koncerte,

o čom prehovorili ženy, ktoré mal frontman kapely Rammstein sexuálne zneužiť alebo napadnúť,

aké je stanovisko kapely.

Niektoré zóny však riadia priamo ľudia z manažmentu kapely, a nie usporiadateľ koncertu.