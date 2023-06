Vyjde posledná skladba od Beatles. McCartney na jej vytvorenie použil umelú inteligenciu

Skladba vyjde ešte tento rok.

LONDÝN. Britský hudobník Paul McCartney v utorok vo vysielaní stanice BBC povedal, že použil umelú inteligenciu na vytvorenie "poslednej nahrávky Beatles".

Program v piesni dotvorí hlas speváka Johna Lennona, ktorý zomrel v roku 1980. Využije na to jeho skoršie nahrávky.

Skladba vyjde ešte tento rok. O akú konkrétnu pieseň pôjde, McCartney neprezradil, píše BBC News.

"Práve sme ju dokončili a vyjde tento rok," uviedol McCartney.

Podľa BBC by to mohla byť pieseň Now And Then, ktorú Lennon napísal v roku 1978. Zvyšní traja členovia kapely zvažovali jej nahratie už v 90. rokoch, no nakoniec od toho po jednej skúške upustili.

Podkladom pre vznik piesne by mohli byť zvukové záznamy, ktoré Lennon nahral krátko pred smrťou vo svojom byte za sprievodu piana a adresoval ich McCartneymu. Zvuk z kaziet vyčistil producent Jeff Lynne a v rokoch 1995 a 1996 vďaka tomu vyšli skladby Free As A Bird a Real Love, ktoré boli prvými piesňami od Beatles po dvadsaťpäťročnej pauze.