Slovak Press Photo otvára nový ročník

Minulý rok súťaž vyhral fotoreportér SME Marko Erd.

BRATISLAVA. Súťaž a následná výstava fotografií Slovak Press Photo v tomto roku otvorí svoj 12. ročník. September a október v Bratislave tak bude patriť novinárskej fotografii. Práce možno prihlasovať už od 15. júna.

Projekt každoročne prináša ukážku toho najlepšieho z novinárskej fotografie vo viacerých oblastiach a približuje tvorbu, ktorá vzniká v regióne strednej Európy. V tlačovej správe o tom informovala riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová.

Minulý rok vyhral Slovak Press Photo fotoreportér denníka SME Marko Erd so sériou fotografií z hraničného prechodu Vyšné Nemecké. Deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu letel s vládnym špeciálom na slovensko-ukrajinské hranice a zachytil prvé okamihy príchodu ukrajinských žien, detí i seniorov, utekajúcich pred vojnou na Slovensko.

Ako informovala riaditeľka projektu, v aktuálnom ročníku upravili pravidlá a bude otvorených spolu deväť národných a medzinárodných súťažných kategórií, a to Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry. Medzinárodné kategórie sú Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument, Každodenný život a Príroda a životné prostredie pre krajiny V4 a Ukrajinu. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy a porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka.

Záujemcovia sa môžu so svojimi prácami prihlasovať v termíne od 15. júna do 13. augusta na internetovej stránke www.slovak-press-photo.sk. Ako ďalej vysvetlila Garvoldtová, prihlásené fotografie bude v termíne 28. do 30. augusta hodnotiť medzinárodná porota.

„Pre zachovanie princípu transparentnosti a objektivity pozývame do poroty zahraničných fotografov. Touto formou sa snažíme posilniť nestranné a rovnocenné posúdenie prác a odbúrať tak akékoľvek podozrenie z prípadného konfliktu záujmov," uviedla Garvoldtová a doplnila, že tento rok pre priaznivcov fotografie s tematikou ochrany životného prostredia a klimatických zmien bude bezplatne prístupná výstava Vizualizácia klimatickej krízy. „Projekt začal v minulom roku a pokračuje vo vzdelávaní fotografov z krajín V4. Vyvrcholí výstavou, ktorá bude inštalovaná vo verejnom priestranstve na Vajanského nábreží v Bratislave – Staré Mesto v termíne od 15.júna do 30.júla," informovala riaditeľka projektu.

Slovak Press Photo je súťaž spojená s výstavou fotografií, ktorá predstavuje nezávislé a autentické obrazové svedectvo života, ako ho vidia novinári zo Slovenska a strednej Európy.

Cieľom súťaže a výstavy je umožniť verejnosti stať sa svedkami udalostí a javov predchádzajúceho roka. Podstatnou aktivitou súťaže je v primeranej miere informovať širokú verejnosť pomocou obrazovej žurnalistiky ako dôležitého komunikačného média a vizuálneho umenia.

„Naším zámerom je sprostredkovať informácie a zároveň vzdelávať, lebo fotografia má silný emotívny obsah a nepotrebuje ďalšie komentáre. Nie je ju počuť, tak silno ako hudbu, ale má dosah aj na opačný koniec sveta," uzavrela Garvoldtová.