Festival Uprising privíta hviezdu elektro swingu Parov Stelar

Festival sa na uskutoční na Zlatých pieskoch v Bratislave.

BRATISLAVA. Na festivale Uprising vystúpi tento rok aj hviezda elektro swingu Parov Stelar. Uskutoční sa na Zlatých pieskoch v Bratislave 25. až 26. augusta.

Na šiestich hudobných pódiách si budú môcť návštevníci vychutnať takmer 100 vynikajúcich živých vystúpení umelcov z celého sveta a takmer každého žánru.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Hlavnú hviezdu Marcusa Fueredera, známeho pod umeleckým menom Parov Stelar, pravdepodobne našincom netreba špeciálne predstavovať. Jeho skladby a videá majú stovky miliónov vypočutí a videní," povedal.

Parov Stelar je desaťnásobným držiteľom hudobného ocenenia Amadeus. Jeho hudobný štýl a prístup k hudobnej produkcii ho preslávili nielen na elektronickej hudobnej scéne, ale aj vo svete filmu, televízie a reklamy.

"Už doposiaľ zverejnený program naznačoval, že 16. ročník sa zapíše medzi tie najsilnejšie. Potvrdzujú to aj ďalšie zvučné mená, ako ikonický raper a krstný otec grime music Dizzee Rascal, ktorý je držiteľom Mercury Prize, či Grammy ocenená fenomenálna reggae kapela Steel Pulse, tiež Barrington Levy, jeden z najzásadnejších spevákov jamajskej histórie, alebo ďalší rodák z Jamajky, obľúbený hitmaker Anthony B, ktorý je autentickým stelesnením reggae," doplnil Moravčík.

Nadšenci hip-hopu sa môžu tešiť aj na legendu z Brooklynu Jeru the Damaja, ktorého album The Sun Rises in the East je zaradený medzi 100 najlepších hip-hopových albumov všetkých čias.

Na svoje si prídu aj fanúšikovia elektronickej hudby a drum&bassu, ktorý zastúpia Camo & Krooked, Ed Rush, Optical, Audio, The Bug či jungle veterán Congo Natty.

Uprising festival na Zlaté piesky prinesie mená aj z domácej českej a slovenskej scény. Vystúpi kapela Para, prvýkrát sa na Uprisingu predstaví legenda slovenského punku Slobodná Európa, výnimočne sa spolu v pôvodnej zostave na pódiu objaví aj legendárna hip-hopová skupina A.M.O., nebude chýbať ani Medial Banana, Gleb, Smack One, 58G, Idea či Porsche Boy a mnoho ďalších.