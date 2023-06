Novinky na Netflixe a Disney+: Marvel prinesie seriál Secret Invasion s hviezdnym obsadením

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

PONDELOK (19. 6. 2023)

Warszawianka

SkyShowtime uvedie dramatický seriál Warszawianka, ktorý sleduje štyridsaťročného obyvateľa Varšavy, milovníka večierkov, sukničkára a kamaráta všetkých v okolí v jedno. Za touto maskou sa trápi a nenávidí sám seba, je v pasci svojich rodičov a spútaný kultúrou a dobou, ktorá ho formovala.

Mrs. Harris Goes To Paris

SkyShowtime uvedie komediálnu drámu Mrs. Harris Goes To Paris o upratovačke žijúcej v 50.rokoch v Londýne, ktorá sa bláznivo zamiluje do luxusných šiat od Diora a rozhodne sa, že aj ona musí mať svoje vlastné.