Zážitky z Osla: zločiny zo severských románov sú tu nepredstaviteľné

Keď viete, ako sa pozerať na vlastné mesto, budete rovnako vnímať aj iné.

Že knihy sú výborným spôsobom, ako zažiť takmer čokoľvek, napríklad aj Nórsko, sa budete môcť presvedčiť už v lete. Chystá sa totiž Mesiac autorského čítania, ktorého čestným hosťom bude práve táto krajina.

Možno až na pár výnimiek sa mi severské detektívky vždy zdali žalostne neprepracované a neimaginatívne. Po prvom dni v Osle sa však musím minimálne tamojším detektívkarom verejne ospravedlniť.

Že v tomto meste, za týmito múrmi, za týmito závesmi sa odohrávajú zločiny, notabene hrdelné, si nedokážem predstaviť ani s vypätím všetkých síl.

Je večer, desať preč, vykračujem si okrajovou štvrťou mesta s výrazne kozmopolitným nádychom a jediný narušiteľ verejného poriadku široko ďaleko som ja, prechádzajúca na červenú.

V potravinách si kúpim najnórskejšie znejúcu sladkosť a zamierim do hotelovej lobby. Tam klesnem do kresla a zvažujem svoje možnosti.

Kľúč k mestu

Mám známeho, ktorý keď ide do zahraničia, či na romantický víkend, či na pracovnú cestu, pribalí si do batoha tenisky a hoc by aj pre to mal vstať o pol piatej ráno, ide si zabehať. Tomu hovorím zažiť mesto na vlastné nohy.

Trochu mu i závidím. Tie tenisky sú preňho kľúčom k jeho mestu, k jeho Budapešti alebo jeho Rímu, k jeho Helsinkám.

Ja mám, samozrejme, svoj vlastný kľúč. Okrem Lexikónu svetla a tmy od Simona Strangera, autora, ktorý čoskoro v rámci podujatia Mesiac autorského čítania zavíta i na Slovensko a s ktorým som pri tejto príležitosti prišla urobiť rozhovor, so sebou po Osle vláčim Flaubertůvho papouška od Juliana Barnesa.

Lenže knihy, môj inokedy univerzálny kľúč k hocičomu, tentoraz akosi nefungujú.

Odkedy sme prileteli, čítala som si v útulnej reštaurácii, čítala som si v kaviarni, čítala som si na schodoch kostola, čítala som si na streche opery, architektonickej dominanty osloského fjordu, v diaľke šumelo more, nad hlavou mi škriekali čajky. A nič.

Oslo, myslím skutočné Oslo, sa mi nevyjavilo

Neprítomnosť tmy

Znovu zívnem. Je takmer jedenásť, a za oknami sa takmer vôbec nestmieva. Teda stmieva, ale veľmi pomaly. Je to zvláštny pocit a musím priznať, že táto neprítomnosť tmy je zatiaľ najvzrušujúcejšou črtou Osla.

Pohľad mi padne na malú hotelovú knižnicu zabudnutých kníh v rohu miestnosti. Podídem k nej a letmo zalistujem Bibliou v jazyku, z ktorého sa vykľuje litovčina.

Odložím ju späť a siahnem po knihe s detektívom na obálke. Na moje veľké prekvapenie to nie je ďalšia severská detektívka, ale Newyorská trilógia Paula Austera, v jazyku, ktorý podľa počtu prehlások na centimeter štvorcový môže byť jedine fínčina.

Ale na tom nezáleží. Túto knihu som čítala toľkokrát, že ju poznám naspamäť. Žeby to bola prozreteľnosť? Môj kľúč k Oslu, pohodený v knižnici zabudnutých kníh?

„Kaikki alkoi väärästä numerosta, kun puhelin soi kolmesti yön kiljaisuudessa ja linjan päässä kysyttuun jotakuta joka hän ei ollut,“ zadeklamujem s pocitom, aký museli zažívať učni okultných viet, keď v lámanej latinčine prvýkrát vzývali nejakého nižšieho démona. „Pajlon myöhemmin, kyetessään!“

Cítim, ako mi všetky tie prehlásky klokotajú v hrdle, srdce mi búši a...

Nič.

Oslo zostáva naďalej neprístupné a vzdialené.

Dve knižnice

Kráčajúc na izbu si spomeniem na rozhovor s autorom fantasy detektívok Benom Aaronovichom, ktorý som prepisovala pred odletom do Nórska. Ako to hovoril?