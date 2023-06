Písala o fanatikoch a svätuškároch. Potom jeden taký stál vedľa nej na letisku v Moskve

Po tragickej smrti Anny Jablonskej vznikol film Pohania.

KOŠICE. Rodine Mariny a Olega sa nedarilo v ničom. Dlho sa trápili s rekonštrukciou bytu, a keďže im chýbali peniaze, mohli si dovoliť len nezodpovedného robotníka.

Oleg bol nepraktický klarinetista. Marina bola síce akčnejšia a pracovala v realitách, no i tak musela po nociach šiť záclony, aby ich dcéra Kristína mala za čo študovať.

Aj to sa ukázalo márne, pretože Kristína sa flákala s mužmi a veľa pila a zo školy ju vyhodili.

V tom čase sa u nich doma objavila svätuškárska babička. Najprv ich otravovala svojimi nekonečnými modlitbami, posväteným chlebom, posväteným medom, posvätenou mastičkou. No potom začala byť užitočná.

Olegovi vybavila dobre platenú prácu u biskupa a tvrdila, že pozná spôsob, ako pomôcť Kristíne k usporiadanému životu.

Pred dvanástimi rokmi sa tento príbeh s názvom Pohania dostal na scénu Slovenského národného divadla. Predloha, ktorú si vzal režisér Marián Amsler do rúk, vtedy dostala nečakaný a bohužiaľ i tragický rozmer navyše.

Oddať sa viere je dobrý obchod

Bol to posledný text Anny Jablonskej, mladej autorky z Odesy. Začiatkom roka 2011 si zaň šla do Moskvy prevziať cenu, no svojim kolegom sa z letiska Domodedovo ohlásila poslednýkrát.

Ako keby osud domyslel to, na čo v hre upozorňovala, a dokonal hrozbu, ktorú pri pozorovaní vzťahu ľudí k viere cítila.