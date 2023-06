Keď sa diváci stanú obeťou seriálu, nevedia sa dočkať novej časti. Pri Vedme to neplatí

Nová slovensko-česká fantasy miniséria je zatiaľ vlažná.

Konflikt dobra a zla, svetla a temnoty je nosnou témou novej česko-slovenskej fantasy minisérie Vedma. V niečom potešila, ale celkovo je jej vyznenie vlažné.

Pozitívom je, že Vedma je pôvodný projekt, ktorý nevznikol na základe licencie. Scenár napísala Adriana Kronerová, ktorá stála aj za seriálom Milenky či za dvojicou kinohitov Šťastný nový rok. Režisérom Vedmy je jej syn Jakub Kroner, ktorý nakrútil okrem spomenutých titulov aj snímky Lóve alebo celovečernú animovanú komédiu LokalFilmis. Študoval animovanú tvorbu, čo sa mu zišlo aj v prípade aktuálnej minisérie. Obsahuje totiž aj trikové zábery, takže pripraviť si dôsledné storyboardy nebolo isto na škodu.

Kým Kronerová hovorí, že pre ňu je Vedma najmä o konflikte svetla s temnotou, režisér tvrdí, že pre neho je ústrednou témou spájanie protikladov, ktoré môžu byť v rovnováhe iba prostredníctvom lásky.

V prvej zverejnenej epizóde minisérie sa takéto prepájanie protikladov zatiaľ nedeje. Náznaky tam však sú a dá sa predpokladať, že sa budú rozvíjať.

Významné pohľady si medzi sebou v prvej časti vymenili mladá Klára (Annet Charitonova) a Tom (Josef Trojan). Obaja chodia na tú istú vysokú školu, každý z nich je však celkom iný.

Postavy seriálu sa ocitajú aj v inej dimenzii. (zdroj: TV Markíza)

Svetlí a temní

Vedma ČR/SR 2023, 5 častí

Réžia: Jakub Kroner

Scenár: Adriana Kronerová

Hrajú: Annet Charitonova, Antónia Lišková, Dagmar Havlová, Jaroslav Dušek, Josef Trojan, Gabriela Marcinková, Ivan Franěk a ďalší

Vysielanie: od 16. júna 2023 na Voyo

Klára žije na vidieku s láskavou babičkou Bárou (Dagmar Havlová), ktorá lieči ľudí a má aj nevšednejšie schopnosti, a s Ondřejom (Jaroslav Dušek), ktorý dokáže mentálne komunikovať s inými dimenziami. Obaja vedia, že zlo je blízko. A Klára má opakujúci sa sen s tajomnou ženou.

Tom (Josef Trojan) je záhadný mladík, ktorý patrí do rodiny temných (čo jasne ukazuje aj ich čierne oblečenie). Jej súčasťou je aj neprestajne zachmúrená Lucia v podaní Gabriely Marcinkovej. Ich otec Filip (Ivan Franěk) kedysi dávno objavil tajomstvo večného života. Na svete sú teda už veľmi dlho, žijú z negatívnej energie ľudí a chceli by vstúpiť cez portál do inej dimenzie.

Ten portál však stráži tajomná žena z Kláriných snov, ktorá sa objaví aj na jednom extrémne gýčovom obraze vyhoreného umelca.