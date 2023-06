Nová slovenská romantická komédia má smolu na viacerých úrovniach. Nielen v názve

Romantika vo filme Smolu nosíš ty, láska je viac-menej papierová.

Hodnotenie 3 / 10 Smolu nosíš ty, láska Zhrnutie: Film Smolu nosíš ty, láska je dôkazom, aká náročná disciplína je vytvoriť naozaj dobrú a funkčnú romantickú komédiu.

„Pozerala som sa na jeden zamilovaný pár a hovorila som si, že toto je na nakrútenie.“ Tak odôvodňuje herečka Michaela Čobejová, prečo sa pustila do produkovania filmu Smolu nosíš ty, láska. Tvrdí, že námet k nej prišiel sám na letnej dovolenke s priateľmi.

Je prvou romantickou komédiou v tohtoročnej ponuke slovenských filmov. Distribútor jej dal navyše aj prívlastok dobrodružná. Viac by sa jej však hodilo označenie letná.

Snímka je režijným debutom Samuela Spišáka, ktorý sa už vo viacerých projektoch predstavil herecky (napríklad Nedodržaný sľub, Láska na vlásku).

S právničkou na hory

Čobejová si vo filme zahrala aj hlavnú postavu. Stvárňuje päťdesiatničku Moniku, úspešnú právničku, ktorá žije s manželom a dcérou v luxusnom dome. Mohla by byť spokojná, ale keď jej do cesty vojde (doslovne) Igor, prebudí sa v nej túžba po zmene.

Igor je ľahtikár, ktorý žije život dobrodruha. Precestoval svet, miluje hory, venuje sa adrenalínovým aktivitám. Ponúkne Monike kurz lezenia a vyrazia spolu na hory. Najprv neplánovane do Tatier, potom do Chorvátska.

Je tu ešte niekoľko vedľajších postáv – Monikina mladšia kolegyňa a Igorov synovec či namosúrený slovenský majiteľ prímorskej chorvátskej usadlosti. Zvyšok postáv je v podstate zanedbateľný.

ROmantická komédia má niekoľko úsmevných momentov, dobrodružstvo v ňom však nie je. (zdroj: CinemArt SK)

Žiaľ, podobný dojem vyvoláva tak trochu aj samotný film. Stojí totiž na dvojici hrdinov, ktorým sa ťažko verí to, čo robia, čo prežívajú a čomu veria. Ich pôvodné zázemie a premeny sú v prípade Moniky slabo zachytené a v prípade Igora je citeľným problémom aj herecké obsadenie.

V podaní Ivana Franěka je ako chlap so srdcom na horách iba na papieri. A presvedčiť o jeho charaktere nepomáhajú ani „pohľadnicové“ repliky. Reťazia sa tým problémy. Ak totiž vyznieva Igorovo vyznanie lásky k horám a prírode pri úvodnom stretnutí s Monikou umelo, bez vnútorného presvedčenia, potom je ťažké uveriť, že Moniky sa tieto slová dotýkajú natoľko, že sa neskôr pustí do sveta v starej dodávke so zjavne nie príliš zodpovedným majiteľom.

Hoci, ono by to bolo ťažko stráviteľné tak či onak.