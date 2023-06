Prečo herecké hviezdy milujú Wesa Andersona

Aj nový film Asteroid City je vizuálne oslnivý a nedramatický.

Vizuálne oslnivý a dramaticky nehybný. Také recenzie získal po premiére v Cannes najnovší film Wesa Andersona Asteroid City, ktorý prichádza do našich kín. Spolu s hviezdnym obsadením to je presne to, čo od tohto režiséra môžeme vždy radostne očakávať.

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum... a tak by sa ešte chvíľu dalo pokračovať vo výpočte hereckých hviezd prvej veľkosti, ktoré si s chuťou zahrali v novom filme.

Mnohé hviezdy hrajú v jeho filmoch opakovane a vždy si naňho nájdu čas v nabitých hereckých kalendároch. Tentoraz v ňom však nehrá Murray, ktorý za 24 rokov absentoval len v jedinom Andersonovom filme, v debute Grázli.

Hoci sa šírili zvesti, že je to pre viacero obvinení herca z nevhodného správania a sexuálneho obťažovania pri iných produkciách, režisér Wes Anderson nič také nepripúšťa, za svojím kolegom si stojí a hovorí o jedinom dôvode – vyše sedemdesiatročný herec dostal tesne pred nakrúcaním covid. Preto ho nahradil komik Steve Carell.

Ako v letnom tábore

Táto kolegialita Wesa Andersona je pravdepodobne aj jedným z hlavných dôvodov, prečo ho herci milujú.