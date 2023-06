10 naj Michaely Čobejovej: Dobré rady neposlúcha

Radosť jej vždy urobí kniha o fyzike.

Miluje kvantovú fyziku, obdivuje dcéru a najlepšie ju rozosmeje aj rozplače manžel. Má hádavú povahu a teší ju, keď sa potvrdí, že jej intuícia bola správna napriek všetkým a všetkému.

Najväčšie šťastie je podľa mňa pocit satisfakcie po veľkom utrpení. Keď mi vnútorný hlas hovoril rob to – Just do it! – a ono sa to napriek mnohým nepriateľom, odhováračom a tlakom podarí. Keď je moja intuícia správna, a aj keď to nie je úplne intuícia, je to spojenie všetkých skúseností, ktoré človek má. Vtedy cítim záblesk uspokojenia, vnútorného tichého šťastia.

Najobľúbenejší film, ktorý môžem pozerať dokola, je Interstellar. Je to vlastne aplikovaná fyzika do filmu a mňa veľmi baví fyzika, kvantová úplne najviac. Každý vie, že keď mi chce urobiť radosť, môže mi darovať nejakú knihu o fyzike.

Najšialenejší deň môjho života som zažila, keď sa išla narodiť dcéra Ivka. V Banskej Bystrici bola moja svokra z toho tak mimo, že v panike ma vyzliekla už v čakárni, kde boli ľudia. Mala som bolesti, tak som to nevnímala.

Druhú šialenú chvíľu som zažila, keď som vyrobila cédečko Listy Ježiškovi, dramatizované biblické príbehy pre malé deti. Investovala som do toho kopec vlastných peňazí. Urobili sme s kamarátkou tisíc kusov a nevedeli to vôbec predať. Ona ich ponúkala každú nedeľu pred kostolom, v červených šatách a vysokých čižmách. Biblické cédečká od Mišky Čobejovej!