Pomáha ľuďom na psychiatrii, sama je v nezávideniahodnej situácii

Autorka vykreslila matku, ktorej manžel robí zo života peklo. Kvôli dcére sa nevzdáva.

Slovenská autorka Eva Hrašková nie je na knižnej scéne nováčikom. V jej tvorbe nájde čitateľ nielen spoločenské romány poukazujúce na ľudské problémy, o ktorých sa často nehovorí, ale aj napínavé knihy s kriminálnou zápletkou.

Medzi príbehy zo života patrí aj jej posledný román Piliere ilúzie.

Mladá psychiatrička Júlia pôsobí v miestnej nemocnici, kde sa snaží pomáhať ľuďom s rôznymi životnými osudmi.

Sama sa však nachádza v nezávideniahodnej situácii. Namiesto toho, aby ju manžel podporoval, robí jej zo života peklo a pracovný návrat po materskej dovolenke jej nemieni v žiadnom prípade uľahčiť.

Keď sa piliere ilúzie, ktoré si Júlia vystavala, postupne rozpadávajú, musí čeliť bezmocnosti a osamelosti, no kvôli dcére Nine sa nemieni vzdať. A aby toho nebolo málo, z kliniky ujde mladistvá Simona, ktorej zmiznutie prepojí jej život so svojským kapitánom Pešekom.

Životné osudy, ktoré spájajú

Autorka napísala knihu, v ktorej sa prelína viacero dejových línií. Okrem toho, že tu nájdete jemnú kriminálnu zápletku, ktorá sa však po celý čas akoby držala skôr v úzadí, primárne ide o príbeh o vzťahoch, zničených manželstvách, deťoch, ktoré všetko vnímajú a kladú otázky, na ktoré sa niekedy dospelým len ťažko odpovedá.

Z textu po celý čas cítiť, že autorka je aj v reálnom živote citlivou a milujúcou matkou.

Kým v úvode sa zdá, že hlavné postavy sú úplne odlišné, časom sa ukáže, že ich životy majú veľa spoločného.

Sympatickú psychiatričku Júliu a nevrlého kapitána Pešeka spája nielen prípad zmiznutého mladého dievčaťa, ale aj silno toxické partnerské, resp. rodinné vzťahy, v ktorých sa obaja znenazdajky ocitli.

Instantná spoločnosť

Tak, ako je u autorky už známe z jej predchádzajúcej tvorby, aj v tomto prípade sa rozhodla prísť s niečím novým.

V príbehu načrtla tému polarizácie spoločnosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu, zároveň autenticky vykresľuje atmosféru a niektoré situácie, do ktorých sa ľudia v tomto období dostávali.