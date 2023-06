10 naj Gabriely Marcinkovej: Už si na seba zvykla

Hriešne potešenie jej spôsobuje čítanie bulváru a zľava u zámočníka.

Herečka Gabriela Marcinková je rodená optimistka a hoci jej chýba talent na spev, nezmenila by na sebe nič v tomto ani inom živote. Hriešne potešenie jej spôsobuje čítanie bulváru a vernostná zľava u zámočníka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najviac mi v živote pomáha rada: Všetko zlé je na niečo dobré. Niekedy to pochopíme až neskôr.

Najdôležitejší je pre mňa balans.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok 10 naj Michaely Čobejovej: Dobré rady neposlúcha Čítajte

Najspoľahlivejšie ma rozosmeje seriál Priatelia. Rozplakal ma seriál Big Little Lies. Môj najobľúbenejší film sú Adamove jablká a spisovateľ Haruki Murakami.

Najšialenejší deň v mojom živote som zažila , keď som letela na otočku na kasting do Berlína, stretla Madsa Mikkelsena, vrátila sa späť do Bratislavy nakrúcať študentský film a počas toho som dostala telefonát, ako som na kastingu ohúrila a dostala rolu vo filme Move on.