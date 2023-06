Herec Ady Hajdu: Ak som chcel prežiť, musel som začať žiť a hrať inak

„Ešte stále ma veľmi baví prežívať a hrať osudy iných ľudí – eštebák, SIS-kár, židovský doktor, expremiér. Baví ma o tom premýšľať, rozprávať sa o tom, tvoriť, objavovať niečo v sebe, o čom som si myslel, že to nemám, a zrazu sa to vo mne nájde,“

hovorí herec ADY HAJDU. Po vážnych zdravotných problémoch sa bál aj vyjsť na javisko, potom si zaželal, že by si ešte chcel zahrať nejakú peknú postavu vo filme.

A odvtedy sa nezastavil a ide z filmu do filmu. V kinách práve divákov baví ako nevraživý samotár vo filme Smolu nosíš ty, láska, na jeseň uvidíme konečne minisériu o ex-premiérovi Víťaz.

Film Smolu nosíš ty, láska hovorí o tom, čo všetko je človek ochotný urobiť pre šťastie. Čo všetko ste ochotný pre šťastie urobiť vy?

Pre mňa je šťastie to, keď dokážem urobiť šťastnými ľudí okolo seba. Nie vždy sa mi to podarí, niekedy je to trochu nasilu a potom to dopadne nejakým trapasom. A tak je to aj s naším novým filmom.

Ak urobí aspoň pár ľudí šťastnými, dá im nádej, že lásku môžeme nájsť v každom veku, splnil svoj cieľ. (Pri našom stole sa v tej chvíli pristaví dáma v rokoch, ktorá práve vyšla z kinosály a hovorí: Úžasné, gratulujem. To bola bomba. To bolo všetko. Od hudby až po váš humor. Príťažlivosť, nadhľad, výhľad – to bolo nádherné!) Ďakujeme. Vidíte, takto som to myslel.

Aj vaša postava vo filme má nádej na lásku? Vyzerá skôr na zarytého samotára.

Je to nešťastník, žijúci sám na chorvátskom ostrove, k ľuďom sa správa nepríjemne a nevraživo, ale aj v ňom je nádej na lásku. Keby sa náhodou hlavná hrdinka rozišla s novou láskou, tak sa predsa ponúkol, že je k dispozícii. (Smiech.)

Ako ste sa k tejto postave vlastne dostali?

S Mišou Čobejovou sme priatelia od Ružovej záhrady, tam som jej hral manžela. Manželia sme boli aj v divadelných hrách, ktoré sme spolu robili na Lodi, hral som aj v jej seriáli Som mama.

Teraz ma zavolala do Chorvátska a poslala ma tam o tri dni skôr, aby som sa zžil s prostredím. Tri dni som sa mal opaľovať, kúpať, piť víno a byť s chorvátskymi domorodcami.

A zžili ste sa?

Áno, tento pobyt mojej postave veľmi prospel. Hrám v podstate veľmi zraniteľného človeka, ktorý to zakrýva tým, že je mačo. A v tom sú Chorváti na odpozorovanie výborní. Ich reč pôsobí rázne, ale oni rázni nie sú.

Ešte nejako inak ste sa museli pripravovať pre túto rolu?

Nemusel. Ja som tam, chvalabohu, mal len prísť. (Smiech.) Urobili mi copík a priniesol som si vlastný klobúk a vlastné topánky, to bolo veľmi dôležité.

Celé nakrúcanie bola veľká pohoda. Keď sme mali obednú pauzu – nie je nič lepšie, ako si dať obed – hodili sme sa do mora a opaľovali sa.

Vytvorila sa dobrá kombinácia ľudí, najmä režiséra a kameramana. Sama Spišáka a Lukáša Terena. Myslím, že z nich bude dobrá autorská dvojica.

Hrali ste niekedy v živote v nejakej romantickej komédii romantického milovníka?

Nepamätám si.

A netúžite si ani na staré kolená takého zahrať?

Takéto roly by som už mal prenechať mladším hercom. Na druhej strane, keď sa pozerám na Ivana Franěka, herca európskeho formátu, ktorý robí so Sorentinom, vo Francúzsku, Taliansku, a teraz si strihol milovníka v slovenskej romantickej komédii, tak prečo nie?

V Hollywoode je teraz trend robiť romantické komédie pre seniorov a o senioroch.

Ja som pripravený na každú rolu. Prosím vás, scenáristi, píšte pre romantického seniora roly, budem hrať, čo len chcete!

V poslednej dobe toho hráte dosť.