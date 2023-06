Redakčné tipy: Čo nepremeškať na Pohode?

Oplatí sa vidieť koncert Bena Howarda aj vystúpenie Tep La Ren Cabaret.

Alina Pash

Štvrtok 6. júla, 19.00, Urpiner stage

Alina Pash je ukrajinská speváčka, skladateľka a herečka. Jej hudba kombinuje R'n'B a hip-hop a prelína ich s prvkami karpatských etník. Okrem vlastnej tvorby a troch albumov má za sebou spolupráce s viacerými ukrajinskými a zahraničnými umelcami. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine aktívne podporuje svoju vlasť a vystupuje na charitatívnych koncertoch s cieľom získať peniaze na pomoc krajine. Vydala pieseň Nebratski narodi, ktorá prelomila mýtus, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ.

Alina Pash je ukrajinská umelkyňa, ktorej hudba kombinuje R'n'B a hip-hop s prvkami karpatských etník. (zdroj: Pohoda)

Divadlo na cucky

Piatok, 7. júla, 09.00, Optimistan Nadácie Orange

Humorné divadlo z čias klimatického rozvratu. Ako konať zoči-voči problému menom klimatický rozvrat? Ak neviete, dostanete odpoveď. Stačí sa stať hviezdou, potom využiť svoju slávu a hovoriť o problémoch dneška pri každej príležitosti v televízii alebo na odovzdávaní cien. Nie každý však môže zachraňovať svet či byť celebritou. Našťastie, je tu budúca lokálna hviezda Hochman. Ten nechá odlesk svojej slávy dopadnúť aj na divákov, ktorí vedieť, že má cenu niečo robiť. Azda.

Pohoda – specific

Piatok, 7. júla, 10.15, NAY tanečný dom

Tanečno-pohybový workshop je zameraný na súčasne tanečné formy. Tie kombinuje s improvizáciou a kompozíciou v špecifickom priestore. Workshop spočíva v hľadaní, skúmaní a kumulovaní energie pri pohybe prostredníctvom spoločného zdieľania. Povedie ho performer Andrej Štepita. Ten je zároveň spoluorganizátorom medzinárodného multižánrového festivalu Tanečno na Orave, na ktorom nájdu návštevníci workshopy a predstavenia nielen pre profesionálnych tanečníkov, ale aj pre bežných nadšencov tanca.

Rozhovor Kristíny Tormovej o neobyčajných obyčajných

Piatok, 7. júla, 16.30, stan Aktuality.sk

Rozhovor s populárnou babičkou z instagramu Blue grandma. Je starou mamou fotografa Mareka Pupáka, ktorý jej založil instagram s jej fotografiami. Všetci si ju trochu privlastnili a obľúbili. Blue grandma, Marek Pupák a moderátorka Kristína Tormová budú diskutovať o tom, ako jej modré vlasy na sociálnych sieťach a internete ako takom zmenili svet, aj ako vedia byť sociálne siete pekným miestom. A tiež o starých rodičoch a neobyčajnej ľahkosti bytia a dobre v ťažších časoch.

Suzanne Vega

Piatok, 7. júla, 19.00, Urpiner stage

Suzanne Vega patrí k najvýraznejším osobnostiam svetovej folkovej scény. Jej skladby Luka a Tom´s Diner zožali celosvetový úspech. Už od vydania svojho debutového a kritikou oceňovaného albumu v roku 1985 pravidelne vypredáva koncerty. Jej piesne sú vďaka výnimočnému hlasu nezameniteľné. Nesú pečať rozprávačky, ktorá pozoruje svet svojím poetickým okom. Na Pohode vystúpi s jej dlhoročným gitaristom Gerrym Leonardom, ktorý sprevádzal na koncertoch aj Davida Bowieho.

Wet Leg

Piatok, 7. júla, 21.30, Urpiner stage

Indierocková skupina Wet Leg vznikla v roku 2019. To, že nemohli počas pandémie koncertovať, otočili vo svoj prospech.

Počas dvoch rokov nahromadili materiál, ktorý pretavili do rovnomenného debutového albumu. A získali hneď štyri nominácie na ceny Grammy. Ukazujú, ako by mohla v ideálnom prípade vyzerať renesancia britskej gitarovej hudby. Covery na ich piesne už stihli na koncertoch zahrať aj Pearl Jam či Harry Styles. Ženská kapela si na festival odskočia zo spoločného turné s Pulp a Stylesom.

Jeden z najväčších súčasných objavov a talentov z Británie - Indierocková skupina Wet Leg zahrá na Pohode. (zdroj: archív Pohoda - Hollie Fernando)

Cakes da Killa

Piatok 7. júla, 22.45, Tepláreň

Cakes da Killa je americký raper, ktorého hudba je popretkávaná tanečnými a hiphopovými beatmi. Od roku 2011 búra dogmu queer umelcov v hip hope. Prelom v kariére zaznamenal v roku 2013, keď vydal debutový mixtape The Eulogy. Magazín Pitchfor okrem pozitívnej kritiky vyzdvihol aj jeho skvelú produkciu. Za sebou má spolupráce napríklad s Mykki Blanco, Honey Dijon alebo LSDXOXO. Aktuálny album Svengali z roku 2022 vydal vo vydavateľstve Young Art Records, ktorému šéfuje TOKiMONSTA.

Ben Howard

Piatok 7. júla, 22.45, Orange stage

O svetoznámeho speváka, pesničkára a skladateľa sa festival pokúšal viackrát v minulosti. Londýnčan sa preslávil svojím debutovým albumom Every Kingdom, na ktorom sú aj jeho najväčšie hity Only Love, Old Pine a Keep Your Head Up. Vysoký predaj albumu mu v Británii priniesol dvojitú platinovú platňu a získal ocenenia BRIT Awards. Jeho najnovší album Collections from the Whiteout produkoval Aaron Dessner zo skupiny The National. Pri písaní textov sa inšpiroval titulkami a článkami novín.