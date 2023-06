Richard Müller: Nie som zmierený so svojou minulosťou, ale presviedčam sa, že by som mal byť

Známy slovenský spevák tvrdí, že nikdy nezaznamenal veľký nástup popularity.

Ťažko chodí, no pôsobí uvoľnene. Ochotne odpovedá na otázky, no neplytvá slovami. Počúva veľa hudby, ale k tej svojej sa vracia málokedy. Robí ju už štyridsať rokov. A za ten čas už zažil všeličo. Vrátane skúseností s drogami. Na otázku, či by niečo v minulosti zmenil, keby to išlo, však odpovedá: „Nie som si celkom istý, lebo všetko zlé je aj na niečo dobré. A naopak.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

RICHARD MÜLLER nevie povedať, koľko životov vlastne prežil. Tvrdí však, že nikdy sa nedostal do bodu, keď sa nestotožňoval s produkciou, akú robí.

„Zdá sa mi, že každý môj album je iný ako ten predchádzajúci a to je dobré. Vychádza to z určitého egoizmu, že muziku robím, podobne ako všetko ostatné, predovšetkým sám pre seba. To znamená, že na čo som mal v danom období chuť, taký album sme spravili,“ hovorí.

Jeho minuloročný album mnohí označili ako návratový. Müller to však považuje za scestné, lebo nikam neodišiel. A hoci mu mnohí hovoria, že ide o smutnú platňu, on ju považuje za krásnu.

V rozhovore sa dočítate: Či je vyrovnaný so svojou minulosťou, ktorej súčasťou boli aj drogy a či by niečo zmenil.

Ktoré obdobie jeho života ho najviac napĺňalo.

Čo pre jeho hudobné smerovanie znamenala smrť Jara Filipa.

Či bol na koncertoch Depeche Mode a Rammstein.

Či počúva svoju staršiu hudbu a čo na ňu hovorí.

Aký má vzťah k fanúšikom.

Čo hovorí na dokumentárny film Richard Müller: Nespoznaný, ktorý o ňom nakrútil Miro Remo.

Začiatkom roka sa objavili správy o vašich zdravotných problémoch. Ako sa cítite, je už všetko v poriadku?

Nie je, moja noha je v zlom stave. Rozsekol som si členok o otvorené dvere, takže som absolvoval na začiatku roka operáciu a asi nedopadla najlepšie, keďže ju majú v septembri opakovať.

Nejaký čas som strávil v posteli, ale začalo mi to liezť na nervy, tak som sa pustil do koncertovania s tým, že som na pódiu sedel. Zrušili sme v tom čase len veľmi málo koncertov, všetky sa nahradili a pred sebou máme do konca roka mnoho ďalších.

Budú ohrozené?

Nerátam s tým. Zatiaľ ideme podľa plánu.

Váš ostatný album Čierna labuť, biela vrana (2022) označovali mnohí ako váš návrat, hoci ste svoj predchádzajúci album Hodina medzi psom a vlkom vydali v roku 2020. Vnímali ste aj vy album Čierna labuť, biela vrana ako návratový a v akom zmysle?

Reči o návrate sú smiešne. Nikam som predsa neodišiel. Ja vnímam tento album ako jeden zo svojich najlepších.

V čom?

Stretla sa tam znovu partia ľudí, ktorým to vychádza. Vynikajúci autor textov Peter Uličný, mimoriadne talentovaný autor hudby Ondřej Brzobohatý a celé to zavŕšil dokonalou producentskou prácou Jan P. Muchow.

Mnohí ľudia mi hovoria, že ten album je smutný. Neviem, možno to je pravda. Je však krásny.

Album v textoch Petra Uličného obsahuje nie veľmi optimistické postrehy o svete, v ktorom žijeme. Do akej miery musíte byť vnútorne stotožnený s tým, čo vám napíše niekto iný a ako to bolo v prípade textov na tomto albume?

S textmi som bol úplne stotožnený, inak by som ich nespieval. Keď niečo Peter Uličný napíše, upravujem to len minimálne, cez slovíčka. V princípe beriem jeho texty také, aké sú. Je to už môj druhý album s Uličným a Brzobohatým, predtým to bola platňa 55.

Texty si píšete aj sám, no v poslednom období ste neraz spomenuli, že vaša „studňa vyschla“. Píšete aspoň príležitostne? Zbierate si pomaly text po texte?

Moja studňa je taká polosuchá, ale už sa niečo začína črtať. Uvidíme, aké výsledky to prinesie. Postupne si zbieram námety na texty.

Keď je studňa suchá, dá sa s tým niečo robiť alebo treba iba čakať?

Čakať netreba, keďže existuje Peter Uličný. Tie jeho texty vyvierajú aj zo mňa. A nikto mi nepovedal, aby som radšej písal texty ja, lebo tieto nie sú dobré. Sú výborné.

Aktuálne vydávate dueto s mladou českou speváčkou Emmou Smetana. Čím si vás získala?

Presvedčila ma kvalitným materiálom, inak to u mňa ani nejde. Kontaktovala sa s mojím manažérom, že by so mnou chcela naspievať dueto. Povedal som, že nemám nič proti, ale potrebujem počuť pesničku. Poslala ju a pri prvom počutí sa mi zapáčila. Takže nebol dôvod nenaspievať ju.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Gp_Tl-EWJdU

Oslovujú vás mnohí s ponukami na dueto?

Veľa takých ponúk nie je, ale prekvapuje ma, že sú to často ponuky od mladých raperov.

Aj ste na niečo prikývli?

Jedine na prácu so Separom. Výsledok je na jeho albume. Bolo to príjemné, lebo on dosť pozoruhodne komunikuje. Tak, že vo vás vzbudí dojem nenahraditeľnosti, že tú pesničku môžeme urobiť jedine my dvaja a nik iný. To sa strašne dobre počúva a chvíľami to aj lichotí.

Počúvate veľa hudby?

Počúvam, a takmer stále. Dokonca mám také stavy, že pozerám nejaké športové podujatie, dajme tomu tenisový turnaj, stiahnem si zvuk a do toho si púšťam hudbu.

Čo si púšťate k tenisu?

To je jedno. Minule to bol posledný Tears for Fears.

Nedávno som robil rozhovor s Michalom Kaščákom, ktorý mi vravel, že súčasná hudba je taká bohatá, že sa tomu vyrovná azda len nástup moderného rokenrolu niekedy v 60. rokoch. Ako to vnímate vy?

Budem asi pôsobiť staromilsky. Zbytočne ma dnes budú oslovovať tvrdé kapely, keď si potom pustím prvý album Led Zeppelin a všetko je inak. Nie som ani fanúšik Billie Eilish či Post Malone.

No celkom ma zaujal posledný album Harryho Stylesa, ktorý som si vypočul viac-menej z donútenia.

Mišo Kaščák si môže dovoliť povedať niečo také, lebo sa hudbou zaoberá iným spôsobom, hĺbkovo, vzhľadom na to, že je principálom veľmi úspešného festivalu.

Kaščák hovoril, že najzaujímavejšie sa mu to javí práve v súčasnej rapovej hudbe. Nevyhýbate sa ani tomuto žánru?

Mám v tomto smere určité medzery, lebo nie som jazykovo disponovaný. Neviem, o čom tí ľudia spievajú, nepoznám súvislosti. Je to predsa len iný typ hudby ako tá, zjednodušene povedané, vokálno-inštrumentálna.

Aktuálne vydáva Richard Müller duet s českou speváckou Emmou Smetana s názvom Tahle jedna vteřina. (zdroj: Kubo Krížo)

S tou jazykovou výbavou to asi nebude také zlé, sám ste predsa nahrávali aj s americkými muzikantmi.

Áno, ale to sme nahrávali slovenský album. A bol tam Henrich Leško, ktorý vie dobre po anglicky.

Vraciate sa aj k svojim starším pesničkám? Prehodnocujete ich, máte chuť ich upravovať?

Upravovať nie, no chvíľami sa k mojim pesničkám vraciam, hoci veľmi málo.

Absolvovali sme množstvo koncertov, cestou v aute sme počúvali veľa muziky a napokon sme sa dostali aj k mojim starším albumom. Bol som dosť prekvapený, lebo sa mi páčili. Donedávna som mal nie celkom dobrý dojem z môjho albumu 44, ale keď som ho teraz počul v aute, zaujal ma. Som rád.

Prečo ste z neho nemali dobrý dojem predtým?

Neviem presne, niečo mi na ňom prekážalo. A tým, že som jeho počúvanie stále odkladal, nemohol som si to overiť. Moje obavy boli napokon zbytočné a album je skvelý.

Keď sme spomenuli vašu spoluprácu s americkými muzikantmi, vyjadrili ste sa, že bežní hudobníci to majú v Amerike veľmi ťažké. Ako to bolo s vašimi začiatkami v polovici 80. rokov minulého storočia? Zdá sa mi, že Banketu sa podarilo preraziť rýchlo.

Áno. Prerazili sme vlastne už prvým naším vystúpením na Bratislavskej lýre, ktoré bolo v roku 1984 s pesničkou Nespoznaný. A potom to napredovalo pomerne rýchlo. Neboli žiadne prekážky a problémy. Je pravda, že trochu trvalo, než sa nám podarilo preraziť v Česku, ale keď sme sa tam potom dostali, išlo to už pomerne spontánne.

Bol to teda okamžitý nástup popularity alebo skôr postupný proces?

Ja mám dodnes pocit, že som za celý svoj život nezaznamenal nejaký veľký nástup popularity. Žiadnu hystériu fanúšikov, kričiace dievčatá pod pódiom a podobne.

Pochádzate z umeleckej rodiny, váš otec bol známy herec. Keď ste začínali s hudbou, bola v tom aj nejaká súťaživosť o priazeň publika z vašej strany?

Nie. To boli dve celkom samostatne bežiace dráhy.

Žiadna mladícka rebélia v tom zmysle, že teraz vám ukážem?

Ani náhodou.

V začiatkoch Banketu vás vraj inšpirovala skupina Depeche Mode. Boli ste nedávno na ich bratislavskom koncerte?

Nebol. Ani som nevedel, že je.

Videli ste v poslednom čase nejaký dobrý koncert?

Ani nie.

Takže ste neboli ani na Rammsteine v Trenčíne, kde sa hovorilo o návštevnosti 40-tisíc ľudí. Mali ste niekedy aspoň vzdialene podobnú masu ľudí v publiku?

Určite nie. Ani si nepamätám, akú najväčšiu návštevnosť mal náš koncert. Na také veľké publikum však ani nie som disponovaný. Nie sú to kritériá, ktoré by som chcel napĺňať.

Keby to bolo na mne, tak by som ďalej rád koncertoval pre 500 ľudí v kultúrnych domoch. Mali sme kedysi dávno veľký koncert v O2 aréne, ale že by som sa z toho nejako veľmi tešil, to sa nedá povedať. Úprimne však obdivujem tých, pre ktorých je to denný chlieb.

„Mal ju každý, pri káve aj v posteli, samota sa rada s každým podelí,“ spievate na poslednom albume v skladbe Davová samota. Ako je to s vami a samotou? Vyhýbate sa jej alebo ju vyhľadávate, prípadne je to taká pijavica, ktorej sa nedá zbaviť?

Som absolútny samotár. Drvivú väčšinu svojho života trávim doma sám, respektíve s mojou najbližšou rodinou. Považujem to za veľmi ozdravujúce.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poďme sa skladať na vence a stuhy. Richard Müller sa vracia Čítajte

A máte pocit, že „svet na vás stále mieri prstom“, ako sa to spieva v pesničke Anomália? Pocit ostro sledovaného človeka?

Ani veľmi nie. Na druhej strane priznávam, že ľudia na mňa veľmi často reagujú, komunikujú so mnou, fotografujú sa. A to v podstatne väčšej miere ako v minulosti.

Znášate to?

Áno, je to moja povinnosť. Keď za mnou príde piaty človek v rade s prosbou o spoločnú fotografiu, rád sa s ním odfotím.

Svoje publikum si často pochvaľujete. No kedysi ste naspievali aj pesničku Nadávanie publiku, kde sa okrem iného spievalo: „Si hlúpe a vyparádené stádo, ktoré prišlo hltať hnilé a vyvetrané myšlienky... Treba ťa biť a bičovať, lebo ty to miluješ... Nenávidím ťa!“ Prečo prišlo gesto v podobe takejto pesničky?

Treba si uvedomiť, že to bol muzikálový projekt Baal podľa Bertolda Brechta, ktorý dalo dokopy martinské divadlo a texty písal Kamil Peteraj.

Súvisí to teda s existenciou ústrednej postavy toho muzikálu, nevychádzalo to priamo z mojej skutočnosti. Hoci určité drobné prepojenia sa tam dajú nájsť.

Čo pre vaše hudobné smerovanie znamenal odchod Jara Filipa, s ktorým ste zjavne našli vzájomnú spriaznenosť?

Odvažujem sa tvrdiť, že pre moje hudobné smerovanie to bolestivé nebolo. Mal som pocit, že po tých šiestich spoločných albumoch – dvoch jeho a štyroch mojich –, sa ten roztok už naplnil. Jaro bol prizvaný ešte k môjmu českému albumu Richard Müller a hosté (2000). Mal tam tri pesničky, no pôvodne ich ponúkol šesť alebo sedem.

Na tých, ktoré napokon vypadli, sme sa nezhodli. Je teda možné, že sme už v tom čase mali našu vrchovato úspešnú spoluprácu za sebou. Ale to je, samozrejme, iba hypotéza.

V rozhovore pre Slovenský rozhlas ste povedali, že najťažšie na tvorbe nového albumu je naspievanie pesničiek, pretože nie ste nejaký „ultra spevák“. Kde teda cítite svoje limity?

Základným limitom je moja lenivosť. Moja kariéra a produkcia o tom síce nesvedčia, ale táto skutočnosť je mi daná. Nebudem sa tu však zhadzovať a nepoviem, že nie som dobrý spevák. Som interpretom príbehov, o akých chcem hovoriť.

(zdroj: SME - Marko Erd)

Aký je príbeh vášho ostatného albumu Čierna labuť, biela vrana?

To bolo dosť zvláštne. Tento album bol napísaný a zhudobnený už rok predtým, ako som vydal album Hodina medzi psom a vlkom. No opäť sa potvrdil môj egoizmus.

Fotka so psom, ktorú som urobil s Mayom Hircom, bola pre mňa natoľko inšpiratívna, že som chcel podľa nej urobiť album. A to sa aj stalo. Urobili sme teda Hodinu medzi psom a vlkom a až o dva roky neskôr vyšiel dávno pripravený projekt Čierna labuť, biela vrana.

Hodina medzi psom a vlkom je čas medzi treťou a štvrtou hodinou ráno. Napadá mi pri tom Paul Simon a jeho najnovší album Seven Psalms, ktorý vraj vznikol ako vnuknutie, Simon vstával práve v takýchto skorých hodinách a zapisoval si texty, ktoré mu schádzali na um. Robili ste niekedy podobným spôsobom?

Nemyslím si, že by som bol nočným vtákom. Skôr ma mrzí, že dnes už mi tie texty nejdú tak rýchlo ako kedysi.

V určitom tvorivom období svojho života som totiž dokázal napísať za veľmi krátky čas šesťdesiat textov, ktoré som dal Jarovi Filipovi, on na ne do dvoch mesiacov zložil hudbu a potom sme tie pesničky rozdeľovali podľa istého kľúča na rôzne albumy.

Bolo to akoby samovoľné písanie textov alebo ste sa na nich nadreli?

Drina to nikdy nebola. Texty išli jeden za druhým. Jarov album Ten, čo hrával s Dežom som napísal za jedno popoludnie. A predchádzajúci Cez okno takisto. To bolo také obdobie, ktoré sa nedá vrátiť.

Dá sa to vysvetliť?

Dalo by sa to len ťažko. O tom však nemôžeme hovoriť.

„V živote som bol kadekým, hltačom ohňa, lovcom chimér aj pasažierom Titanicu,“ spievate v pesničke Pravda občas klame z ostatného albumu. Koľko životov prežil Richard Müller a ktorý z nich vás najviac napĺňal?

Na to sa veľmi ťažko odpovedá. Neviem, koľko životov som v skutočnosti prežil. Veľmi intenzívne ma ovplyvnilo spojenie s Andrejom Šebanom, Oskarom Rózsom a Marcelom Buntajom.

Z môjho pohľadu to bolo vysoko pozitívne po každej stránke. Vtedy napríklad vznikol za pár chvíľ aj improvizovaný projekt PPF. No každé obdobie ma nejakým spôsobom obohatilo.

A čo je pre mňa dôležité, v priebehu tých štyridsiatich rokov som sa nikdy nedostal na úroveň kariéry, ktorá by mi vadila do tej miery, že by som sa nestotožňoval s produkciou, ktorú robím. Zdá sa mi, že každý môj album je iný ako ten predchádzajúci a to je dobré. Vychádza to z určitého egoizmu, že muziku robím, podobne ako všetko ostatné, predovšetkým sám pre seba. To znamená, že na čo som mal v danom období chuť, taký album sme spravili.

Dokumentárny film Mira Rema s názvom Richard Müller: Nespoznaný (2016) vás neraz ukázal aj v slabých chvíľach. Videli ste ho a protestovali ste proti tomu, aby film vyzeral tak, ako vyzerá?

Videl som ho, ale nemal som ani chuť dopozerať ho. Nezdalo sa mi to adekvátne. Mali sme autorizačnú projekciu, kde sme sa aj rozhodovali, či to vôbec pustíme, ale ukázalo sa, že by to bolo spojené s mnohými ďalšími problémami, tak sme to pustili.

Dnes už je to vzdialená minulosť. Neviem však, či existuje veľa ľudí, v ktorých ten film zarezonoval. Mám skôr negatívnu spätnú väzbu.

V tom zmysle, že váš obraz vo filme neodráža ich pohľad na vás?

Áno.

V roku 2006 ste verejne oznámili úmysel ukončiť svoju kariéru. Prečo sa to stalo a prišli aj neskôr podobne slabé chvíľky?

Neprišli. Vtedy to bolo obdobie, keď som mal pocit, že hudba je pre mladých a mali by ju robiť mladí. No potom prišli ponuky, ktoré sa ťažko odmietali, lebo som sa v nich cítil výborne. Takže som týmto smerom ani neuvažoval.

Oslovuje vaša hudba stále aj mladých?

Platí to, mám to overené.

Máte za sebou množstvo prežitého, veci spojené s úspechom, a nie vždy iba pozitívne. Snažíte sa v sebe vedome túto minulosť pochovať alebo je vo vás stále živá, ste s ňou vyrovnaný a schopný reflektovať ju s nadhľadom?

Nie som s minulosťou vyrovnaný, ale presviedčam samého seba, že by som mal byť. Bolo obdobie v živote mladého muža, ku ktorému sa nerád vraciam.

Pýtam sa vás svoje otázky, ale čo sa najčastejšie pýtate vy sám seba?

Na to sa ťažko odpovedá. Pravidelne si kladiem otázky, či som ten správny človek na správnom mieste.

Mávate na to rozdielne odpovede?

Áno. Niekedy si leziem na nervy viac, inokedy menej.

Aktuálne ste so sebou spokojný?

Som, lebo musím byť. Veci z minulosti sa zmeniť nedajú.

A zmenili by ste niečo, keby sa to dalo?

Nie som si celkom istý, lebo všetko zlé je aj na niečo dobré. A naopak. Zbytočne budem rozmýšľať nad tým, či to, čo som vtedy a vtedy vykonal, treba zmeniť, alebo nie, keď to obdobie bolo pre mňa zároveň autorsky plodné a tým sa to všetko vyrovnávalo.

Obtierame sa o obdobie, keď ste mali skúsenosť s drogami?

Áno.

V roku 2000 ste v rozhovore pre televíziu Markíza otvorene hovorili o svojej drogovej skúsenosti aj o koncerte v Zlíne, kde ste vystupovali nahý a kričali, aby vám dali pervitín. Boli ste až prekvapivo priamy. Ako to spätne hodnotíte?

Tak, že sa to už nedá zmeniť. A keby som mal v tom čase čistú hlavu, nič také by som nepovedal.

Chystáte teraz niečo nové, čoho by sme sa mohli dočkať v blízkom období?

Chystám vec, ktorá by mohla byť zaujímavá, hoci to zatiaľ v sebe nosím len na teoretickej úrovni. Bol by to pokus o nový Banket po štyridsiatich rokoch. Aj s novým hudobným materiálom.

Richard Müller (* 1961) Narodil sa 6. septembra 1961 v Hlohovci do hereckej rodiny Vlada a Elišky Müllerovcov.

Študoval scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a spočiatku sa venoval aj publicistickej činnosti.

V roku 1984 založil skupinu Banket, s ktorou vystúpil na Bratislavskej lýre s pesničkou Nespoznaný.

Od začiatku 90. rokov 20. storočia pôsobil sólovo a spolupracoval s autormi ako Jaro Filip, Andrej Šeban, Petr Hapka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Peter Uličný či Ondřej Brzobohatý. Vydal napríklad albumy Neuč vtáka lietať, 33, LSD, Nočná optika, Koniec sveta, Richard Müller a hosté, ’01, Monogamný vzťah, 44, Sociální síť, 55, Hodina medzi psom a vlkom.

S bývalou manželkou Soňou Müllerovou má syna Filipa a dcéru Emu-Lujzu, s partnerkou Vandou Wolfovou má syna Markusa.

Jeho najnovší album Čierna labuť, biela vrana vyšiel minulý rok.

Aktuálne predstavil dueto s Emmou Smetana Tahle jedna vteřina.