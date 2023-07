Kostelný: Hamlet je rola ako každá iná. Štartujú Letné shakespearovské slávnosti

Festival sa začne inscenáciou Rómeo a Júlia.

Letné shakespearovské slávnosti 2023 v Bratislave otvoria 4. júla derniérou inscenácie Rómeo a Júlia v réžii Doda Gombára. 23. ročník divadelného open air festivalu sa tradične uskutoční na nádvorí Bratislavského hradu.

V programe figuruje aj inscenácia Hamlet v réžii Pavla Kheka, ktorú festival odpremiéroval vlani. Stretla sa s veľkým ohlasom u publika i odbornej verejnosti. Ľuboš Kostelný získal za stvárnenie hlavnej postavy ocenenie slovenských divadelníkov Dosky v kategórii najlepší mužský herecký výkon sezóny 2021/2022.

Letné shakespearovské slávnosti 2023 Rómeo a Júlia: 4.-7. júla

Hamlet: 10.-17. júla

Bouře: 20.-22. júla

Dvaja páni z Verony: 24.-27. júla

Macbeth: 30. júla.-1. augusta

Komédia omylov: 3.-6. augusta

Klamár Jago: 2. a 9. júla, 5. a 6. augusta

"Hamlet je rola ako každá iná, len rozsahom je veľmi veľká, je to väčšia nálož. A okolo Hamleta vzniklo akési fluidum, že je to vysnívaná rola každého herca, tak to ale nie je. Zároveň som za tú rolu vďačný, lebo čo vás môže posunúť viac?" hovorí o svojom Hamletovi Kostelný. S inscenáciou vycestuje aj ku pražským kolegom, kde sa Letné shakespearovské slávnosti vrátia po šiestich rokoch do historických kulís Pražského hradu na obľúbené Nejvyšší purkrabství.

Ľuboš Kostelný je najstarší herecký predstaviteľ Hamleta v Bratislave. (zdroj: Letné shakespearovské slávnosti, Robert Tappert)

Priaznivci Williama Shakespeara sa môžu tešiť i na jeho komédie Dvaja páni z Verony a Komédia omylov. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy uvidia aj minuloročnú premiéru pražských divadelníkov, "najtemnejšiu hru autora" Macbeth v réžii Jakuba Kroftu. Dramaturgiu festivalu dopĺňa česká inscenácia Búrka od režisérskeho tandemu SKUTR.

Cez víkendové popoludnia bude festival pokračovať s rozprávkovým projektom pre deti a ich rodičov - Shakespeare s deťmi, pre ktorý pripravili pôvodnú divadelnú rozprávku Klamár Jago s pesničkami Roberta Mankoveckého. Vychádza zo slávnych textov Williama Shakespeara - Zimná rozprávka, Othello, Sen noci svätojánskej a Veselé panie z Windsoru. Na rozprávku je vstup voľný.