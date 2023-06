Nič podobné sa nedá nikde inde zažiť. Počas tohto festivalu prejdete za umením 80 kilometrov

Divadlo Pôtoň začiatkom prázdnin chystá Into the Miracles.

Ide o festival, ktorý kombinuje rôzne druhy súčasného umenia a zároveň chôdzu na dlhé vzdialenosti. Návštevníci, vo festivalovom slovníku chodci a pútnici, denne prejdú približne 25 kilometrov a na ceste prídu do kontaktu s viac ako 60 dielami, ktoré vznikajú špeciálne pre festival.

Podobný druh zážitku je taký ojedinelý, že je náročné ho vysvetliť. Nič podobné sa nedá vidieť ani zažiť nikde v Európe.

Divadlo Pôtoň pripravuje od 1. do 4. júla unikátny umelecký projekt Into the Miracles, ktorý bude prebiehať na trase medzi Dudincami a Bátovcami za účasti umelcov zo šiestich krajín.

„Into to the Miracles je putovaním za zdrojmi vnútornej sily. V turbulentom období, v ktorom žijeme, sú dôležité naše zastavenia, spomalenia a nádychy. Môžeme kráčať a mať čas na premýšľanie. Mať čas na vnímanie krásy v tichu. Umelecké diela krehko dopĺňajú prírodu. Telesné a duchovné spoluznejú,“ vraví programová riaditeľka festivalu Iveta Ditte Jurčová.

Takmer osemdesiat kilometrov za umením

Nie je to zďaleka po prvý raz, čo sa divadlo Pôtoň púšťa do projektu, ktorého súčasťou je putovanie.

„Už v roku 2015 sme robili nočné potulky Bátovcami, počas ktorých sme obyvateľov sprevádzali po zaujímavých miestach obce. Tie sme napĺňali súčasným umením, alebo v prípade schátraného kina aj filmovou projekciou. Už vtedy nám napadlo, že by bolo krásne, ak by sme vytvorili niekoľkodňovú stokilometrovú púť, počas ktorej by ľudia spoznávali umenie a región,“ spomína na prvopočiatky nápadu dramaturg festivalu Michal Ditte.