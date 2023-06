Kultúrne tipy: Otvára sa výstava, ktorej hlavným exponátom je bratislavská synagóga

Kam za kultúrou od 30. júna do 7. júla?

Hudobné záhrady

1. júla v Lisztovej záhrade v Bratislave

Koncerty na netradičných miestach boli od založenia festivalu Viva Musica! v roku 2005 vždy jeho silnou doménou. Symbolickým návratom k prvému ročníku, ktorý sa uskutočnil ešte pod názvom Hudobné záhrady Bratislavy, budú open-air koncerty v mestských záhradách a parkoch. Na prvom koncerte sa predstaví komorný orchester Sinfonietta Bratislava pod vedením huslistu Pavla Bogacza ml. s tromi výnimočnými mladými sólistami. Uvedú program zložený z diel Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna či Piotra Iľjiča Čajkovského. Druhý koncert sa uskutoční 8. júla v Záhrade domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici, vystúpi na ňom zoskupenie Cello Appassionato. V súčasnosti jeden z najvýraznejších domácich súborov špecializujúcich sa na komornú hudbu 20. a 21. storočia, Ensemble Spectrum zahrá 15. júla v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade. Štvrtý koncert z cyklu Hudobné záhrady sa uskutoční v Prügerke – Prüger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ulici v blízkosti Horského parku 23. júla, znieť bude jazz fusion v podaní S.V.A. Trio.

Znovuotvorenie Múzea Martina Benku

od 29. júna v Martine

Po štyroch rokoch otvára Slovenské národné múzeum v Martine pre návštevníkov zrekonštruované Múzeum Martina Benku. Vilu, v ktorej prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života. Interiér múzea s veľmi osobitou atmosférou je podľa poslednej vôle Martine Benku (1888 – 1971) zachovaný v autentickej podobe. Okrem známych Benkových obrazov približuje aj jeho ďalšie tvorivé činnosti – napríklad dizajn písma a úžitkových predmetov či lásku k hudbe, umelcov vkus, záľuby, ale tiež nezrealizované plány. Tvorivú činorodosť jeho osobnosti dokresľuje galéria a jeho nábytkom zariadená pracovňa, ateliér i spálňa.

Artur Szalatnai-Slatinský a Bratislava

od 30. júna do 6. októbra v Židovskom komunitnom múzeu v bratislavskej synagóge

Architekt Szalatnai-Slatinský (1891 – 1961) navrhoval verejné budovy, obytné domy, vily, obchodné priestory, domy pre lekárov a sanatóriá. Jedným z jeho najvýznamnejších diel je bratislavská synagóga na Heydukovej ulici. Bola postavená v rokoch 1923 a 1924 s prvkami tradicionalistickej architektúry, kubistického štýlu a moderných technológií, pri rešpektovaní židovských religióznych požiadaviek. Budova synagógy je tak jedným z hlavných exponátov novej výstavy, ktorá je zameraná na život a dielo významného bratislavského architekta.

Židovské komunitné múzeum je otvorené vždy v piatok a v nedeľu.

Mesiac autorského čítania

od 3. júla do 2. augusta v Bratislave, Banskej Štiavnici a Prešove

Najväčší stredoeurópsky literárny festival privíta v troch slovenských mestách 31 nórskych spisovateľov a tiež reprezentantov slovenskej a českej literatúry. „Počas podujatí zaznejú texty troch desiatok autorov a autoriek aj v následnom rozhovore spoznáme čoraz hlbšie kultúrne reálie Nórska,“ hovorí riaditeľ festivalu František Malík. Mesiac autorského čítania otvorí 3. júla v Slovenskej národnej galérii svojou prezentáciou nórsky autor a intelektuál Lars Saabye Christensen. Návštevníkov okrem severskej krimi literatúry čakajú stretnutia s víťazmi medzinárodných cien aj s mladými autormi. Budú medzi nimi napríklad Nina Grünfeld, Asne Seierstad, Are Kalvo, Jorn Lier Horst či Vigdis Hjorth.

Lento Ad Astra: MADE IN SK

Saxofón je aj vo svetovom meradle zriedkavejším sólovým nástrojom klasickej hudby. „Svojím konceptom chceme rozširovať hranice poznaného a spájať rôzne podnety vo svojom repertoári,“ hovorí saxofonista Erik Rothenstein, ktorý už vyše desať rokov tvorí spolu s klaviristkou Zitou Sopkovou teleso Lento Ad Astra. Na novom albume prinášajú skladby napísané na objednávku pre saxofón od slovenských skladateľov Ľuboša Bernátha, Egona Kráka, Viliama Gräfffingera. Keďže rok 2023 je pamätným rokom Eugena Suchoňa, teleso sa rozhodlo nahrať aj transkripciu jednej jeho skladby.

On sa bojí

v slovenských kinách

„Z jeho najtemnejších obáv sa stáva najväčšie dobrodružstvo.“ Beau sa bojí – života, sveta a najmä svojej mamy. Na ceste na rodinnú návštevu je vtiahnutý do nečakanej špirály absurdných udalostí, ktoré si nedokázal predstaviť ani v tých najtemnejších snoch. Na šialenej púti plnej humoru, desov a dobrodružstva sa tak musí samotársky čudák vyrovnať so svojimi strachmi a konečne vziať život do vlastných rúk.