Na novom Claptonovom albume je veľa hostí

29. júl 2005 o 8:30

NEW YORK/BRATISLAVA - Nový album Erica Claptona s názvom Back Home vyjde už 30. augusta. Na albume bude dvanásť skladieb, ktoré napísal Clapton v spolupráci so Simonom Climieom. Legendárny hudobník naň zaradil aj pôvodnú skladbu Georga Harrisona Love Comes To Everyone, pieseň skupiny The Spinners Love Don't Love Nobody a prerobenú skladbu Stevieho Wondera a Syretty Wrightovej I'm Going Left.

Album Back Home vznikol v produkcii autorskej dvojice Clapton - Climie, ktorí spolu napísali aj debutový singel k albumu Revolution.

"Chcel som vytvoriť štúdiový album tak, aby nikto netušil, o čo pôjde," povedal o svojom novom projekte Clapton. Na projekte spolupracovalo aj množstvo hviezd, ktoré s Claptonom tvorili aj v minulosti.

Medzi hudobníkmi, ktorí na albume hosťovali, sa ocitol Steve Winwood, John Mayer, Robert Randolph, Chris Stainton, Stephen Marley, Abraham Laboriel ml., Pino Paladino či Toby Baker. (sita)