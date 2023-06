Smutná hudba, na ktorú ľudia tancujú? Pre Jamieho xx je práve taká najlepšia

Anglický hudobník patrí k headlinerom Pohody 2023.

Na Pohode už raz bol, pred trinástimi rokmi. Vtedy najmä ako súčasť kapely The xx. Teraz sa tam anglický hudobný producent a dídžej Jamie xx vráti samostatne.

Obaja jeho strýkovia boli dídžeji a on ich už v detstve sledoval. Formatívne hudobné zážitky však začal zbierať ako tínedžer v kluboch, predovšetkým v londýnskom Plastic People. „V tom čase bol Londýn veľmi vzrušujúci a bol som v tom správnom veku,“ povedal v rozhovore Electronicbeats.

Z garáže k oceneniam

Dobrým odrazovým mostíkom bola pre neho aj indie rocková kapela The xx. Jamie hovorí, že s nimi prakticky dospieval. „Mal som na výber – mohol som ísť na univerzitu alebo nasadnúť do auta a vyraziť na turné po Spojenom kráľovstve. Vybral som si turné a som rád. Poznám veľa ľudí, ktorí sa rozhodli pre univerzitu, aby mohli robiť hudbu, a dnes sú stratení,“ hovorí hudobník s tým, že spolužitie s kapelou ho mnohému naučilo.

Svoj prvý album nahrávali po nociach v malej garáži, ktorá bola súčasťou štúdia XL Recordings. A keď v roku 2009 vyšiel, bol to úspech. Kapela zaň získala ocenenie Mercury Prize aj nominácie na Brit Awards. Dodnes majú na konte tri štúdiové albumy.

Jamie xx však cítil potenciál v tanečnej hudbe.

Zdalo sa mu, že po zvukovej stránke môže byť radikálnejšia a má pred sebou pestrú budúcnosť. A tak sa venoval aj jej a robil remixy pre Florence and the Machine, Adele, Radiohead i ďalších. Producentsky sa podieľal napríklad na hudbe Alicie Keys či Draka.

„Je to vždy zvláštne robiť s takýmito hudobníkmi. Pretože je okolo nich strašne veľa ľudí, ktorí ich ochraňujú alebo chránia ich záujmy. Je ťažké potom nadviazať s nimi blízke vzťahy. A robiť s nimi muziku,“ vyjadril sa Jamie xx.

Od čiernej k farbám

V roku 2011 vyšiel remixový album We' re New Here, ktorý obsahoval hudobný materiál Gila Scotta-Herona upravený Jamiem xx. A o štyri roky neskôr sa na svet dostal konečne aj sólový album Jamieho s názvom In Colour. Jeho autor sa trochu pohral s obrazom kapely The xx. Každý ich totiž nálepkoval ako tých, čo chodia v čiernom a tvária sa morózne. A tak svoju sólovku nazval Vo farbe.