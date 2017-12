Viedeň

Africké dni Viedeň 2005, ostrov Donauinsel, Floridsdorfer Brücke

29. 7. - 7. 8. Out of Africa: bazár, workshopy - bubnové, tanečné, detský program, koncerty, gastronómia, po - pia 14.00 - 24.00, so - ne 11.00 - 24.00

Aréna, Baumgasse 80,

29. 7. Iceberg o 22.00

Flex, Donaukanal/Schottering,

1. 8. DJ Bionic Kid o 23.00

2. 8. Vortex goes Crazy o 22.30

3. 8. London Calling. The Great Return of Underground Rock: DJs Sputnik, Manshee, Nick & Leech o 23.00

4. 8. Raw.full, Serafin b2b Shnek, Intro: Phazes o 23.00.

Volksgarten, Burgring

29. 7. Plug In the electrifying Clubnight o 21.30

30. 7. Tancafé & Garten o 18.00

1. 8. Colortango o 20.00

3. 8. AfterworX.com o 21.00

4. 8. Quartett Tango Desatado o 20.00

Hudobno-filmový festival 2. 7. - 4. 9.

začiatky premietaní vždy po zotmení

Radničné nám.

29. 7. Mörbisch 2001: Lehár: Krajina úsmevov

30. 7. Novoročný koncert 2005: Viedenskí Filharmonici

31. 7. Bizet: Carmen

1. 8. Concertgebouworkest Amsterdam: Kleiber (Beethoven)

2. 8. Balet: Marius Petipa: La Fille du Pharaon

3. 8. Gulda, Hancock, Zawinul Koncert zo Salzburgu, 1989

4. 8. Britten: Owen Wingrave, Nagano

LETNÉ DIVADLÁ

Festival KlangBogen Wien 2005

16. júl - 18. august

Divadlo Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6

2. 8. F. Lehár: Gróf luxemburský

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1,

do 31. 7. Lady Salsa - kubánska tanečná šou o 16.00, 20.00 a 23.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10

29. 7. urthAter o 20.00

30. 7. Tsatsiki-Connection o 20.00

Krieau, Prater, Südportalstrasse

od 27. 8. Čardášová princezná, st - so o 20.30

Zámocké divadlo Schönbrunn, zámok Schönbrunn

do 28. 8. J. Strauss: Viedenská krv, ut - so o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Galéria Westlicht, Westbahnstrasse 40

do 31. 7. Cisárska panoráma

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

KUNSTHALLE Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Secesia, Friedrichsstrasse 12

do 4. 9. Michael Krebber, Catherine Krebber, Terence Koh

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13

do 18. 9. Mathias Waske

MUMOK - Múzeum moderného umenia, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 18. 9. Realizmus 70-tych rokov

do 18. 9. Pop art

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz,

do 25. 9. Sinalcovská epocha

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5,

do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Múzeum Liechtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Otvorili nový obchod zameraný výhradne na olivyV paláci Ferstel sa nachádza novootvorený obchod špecializovaný na olivy. Olivy sú dnes veľmi obľúbené, avšak ich mnohostranné využitie je ešte stále nedocenené. O rozšírenie škály olivových produktov sa snaží náruživý znalec Olivier de Fay, ktorý si viedenským oliváriom splnil svoj sen.

Vo viedenskom oliváriu nájdu záujemcovia rôzne druhy olivového oleja, olivových pást či kozmetiky. Predmety ako dózy, šalátové príbory, obrúčky na servítky vyrobené z olivového dreva sú tiež samozrejmosťou, a vlastne všetko, čo je potrebné k servírovaniu alebo uskladneniu olivových produktov - od karáf a rôznych nádob až po servis s motívom olív. Výnimočným produktom je mydlo Pain d'Alep, ktoré sa vyrába tradičným - tisícdvesto rokov starým spôsobom v Sýrii, alebo olivová marmeláda.

Olivárium vo Ferstlovom paláci (Freyung 2/Herrengasse 14) je otvorené pondelok od 12.00 do 18.00, utorok až štvrtok od 11.00 do 19.00, v sobotu od 11.00 do 17.00.

Výstava pomenovaná podľa limonádyK päťdesiatročnému jubileu nezávislosti Rakúska pripravilo Wien Museum Karlsplatz výstavu tematicky zameranú na jedlo, pitie a konzumovanie po roku 1950. Výstava je pomenovaná podľa najstaršej európskej značky limonády Sinalco (1905) a zachytáva zmenu v správaní konzumentov po roku 1945 pomocou predmetov dennej potreby. Prezentované sú potravinové značky povojnového obdobia cez knižných poradcov žien v domácnosti či stolovej etikety až po prvé chladničky a rýchlovarné hrnce.

Výstava s názvom Sinalcovská epocha vo Wien Museum Karlsplatz (nám. Karlsplatz) je prístupná do 25. septembra. Múzeum je otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 18.00, v stredu do 20.00. Základné vstupné stojí 4, zľavené 2 eurá.