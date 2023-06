Kaščák: Pripravili sme najsilnejší ročník Pohody, nemuseli sme robiť kompromisy

Ľudia dnes počúvajú hudbu inak ako kedysi.

Malá krajina, malé mesto, kde sa väčšinou odohráva taká nevzrušivá malomestská pohoda. A raz za rok aj Pohoda, ktorá prerastá hranice tohto priestoru. Festival, na ktorý by sa, slovami jeho šéfa Michala Kaščáka, teoreticky ani nemalo podariť zohnať špičkových svetových hudobníkov.

No darí sa to a Pohoda má dnes meno, ktoré zaváži. Tento rok na ňu prídu napríklad Jamie XX, Central Cee, Caroline Polachek, Suzanne Vega či Ben Howard. A príde aj okolo 30-tisíc návštevníkov a návštevníčok, čo je viac než polovica obyvateľstva Trenčína. Kaščák však verí, že Pohoda je stále útulná.

Vyšlo im takmer všetko

Samotný festival bude iný i nezmenený súčasne. Nezmenený v tom, že opäť pôjde o multižánrové podujatie, kde bude okrem hudby aj divadlo, vizuálne umenie, literatúra či diskusie.

Pohoda 2023 od 5. do 8. júla 2023 na trenčianskom letisku

festivalový areál sa rozkladá na celkovej ploche 72 hektárov

program sa uskutoční na 19 rôznych stageoch alebo stanoch

Kaščák tvrdí, že tento rok im vyšlo takmer všetko podľa pôvodného zámeru.

„Pripravili sme z môjho pohľadu najsilnejší ročník Pohody. Viem, že to hovoria promotéri každý rok, ale nám naozaj vyšiel z programového hľadiska takmer každý zámer, ktorý sme mali. A program odráža náš pohľad na hudobnú scénu roku 2023. Nemuseli sme robiť zásadné kompromisy ani nič podobné.“

Pri headlineroch kládli organizátori dôraz na mladších interpretov, lebo práve na ich scéne sa podľa nich dejú úžasné veci. No prídu aj legendy, ako sú Suzanne Vega alebo Mulatu Astatke.

Na Pohode vystúpi jedna z najvýraznejších osobností svetovej folkovej scény – Suzanne Vega. Asi každý pozná jej celosvetové hity Luka a Tom's Diner. (zdroj: Pohoda)

Na výber interpretov mali šťastnú ruku. Ako v prípade skupiny Wet Leg, ktorú mali prisľúbenú ešte skôr, ako im vo februári tohto roku udelili dve ocenenia Grammy – v kategóriách Najlepší album alternatívnej hudby a Najlepšie vystúpenie v oblasti alternatívnej hudby (skladba Chaise Longue).

V programe tohtoročného festivalu je však oveľa viac Kaščákových „srdcoviek“.

„Napríklad Viagra Boys, ktorí patria k mojim najobľúbenejším punkovým skupinám súčasnosti. Pakistanská speváčka Arooj Aftab zase zastupuje úplne protikladnú, veľmi pokojnú hudbu. Pre mňa je to až hudobný zázrak.“

V oblasti rapovej hudby menuje Sampu the Great, ktorú v tomto žánri považuje za jednu z najlepších interpretiek súčasnosti, alebo duo Pete & Bas – sedemdesiatnikov, ktorí „drtia londýnske kluby“. „Mojím objavom na festivale Eurosonic bola kapela O., ktorú tvorí saxofonista a bubeníčka a je to pre mňa až esencia dobrej hudby. Teším sa z Avalanche Kaito, čo je experimentálny projekt pankáčov z Belgicka so spevákom z Burkiny Faso, kde sa spája world music s punkom mimoriadne zaujímavým spôsobom.“

Pýtať sa však Kaščáka na jeho obľúbených interpretov z programu je zradné, pretože dokáže menovať donekonečna. A cítiť, že to so svojou náklonnosťou k nim myslí vážne. Takže spomína aj Vintage Trouble, Dry Cleaning, Suzanne Vega, Arcu, Psymon Spine, Hermeta Pascoala či rappera Central Cee, čo bol tip jeho pätnásťročného syna.

Domáca scéna aj ukrajinské príspevky

A to sa stále pohybuje len medzi zahraničnými hudobníkmi. Pohoda 2023 však dáva veľký priestor aj domácej hudobnej scéne, kde má Kaščák takisto na čo upozorniť. Napríklad na Zeu, ktorá sa nedávno predstavila aj ako talentovaná herečka, keď stvárnila hlavnú úlohu v Hřebejkovom seriáli Iveta. Alebo na projekt Džemiaky, ktorý tvoria Džumelec, Raptor Koch a Lukáš Valkučák a vystúpia vo Family Parku.

Zvláštnym prepojením slovenskej a zahraničnej hudobnej scény je projekt Plantasia. Štvorica Kristína Smetanová, Haimoni Balgavá, Peter Kunzo a Martin Majlo Štefánik predvedú v nedeľu o piatej ráno v rámci vítania slnka album Morta Garsona Mother Earth' s Plantasia, ktorý vyšiel v roku 1976 s podtitulom „hudba pre rastliny a pre všetkých, ktorí ich milujú“.

Vystúpenie ukrajinskej ženskej kapely Dakh Daughters je nielen hudobne, ale aj vizuálne výnimočné. (zdroj: Pohoda)

Už minulý rok rezonovala v programe festivalu téma Ukrajiny. Tento rok má byť dôraz na ňu ešte väčší. Kaščák medzičasom Ukrajinu niekoľkokrát navštívil a nadviazal tam nové kontakty. Z hudby menuje interpretov ako Ragapop či Alinu Pash. Alebo ženskú skupinu Dakh Daughters, ktorá na javisku predvádza aj zaujímavé vizuálne predstavenie. Špeciálne upozorňuje na svetovú premiéru troch diel mladých ukrajinských skladateľov, ktoré na hlavnom pódiu zahrá Orchester Slovenského národného divadla.

A veľmi osobné je pre neho vystúpenie chersonského divadla s hrou Mačička ako spomienka na temnotu. „Pri mojej prvej návšteve Chersonu som sa skamarátil s riaditeľom tamojšieho divadla. Videl som ich predstavenie v bunkri mykolaivského divadla a je to výnimočná monodráma, ktorá výstižne vypovedá o tom, čo sa teraz na Ukrajine deje. Pre chersonské divadlo sme pripravili aj malé turné po Slovensku vrátane SND.“

Na Pohode bude okrem toho prebiehať aj zbierka na sanitku, ktorú hneď po skončení festivalu plánujú odovzdať v Bachmute.

Spoločenské témy ostávajú

Debaty na spoločenské témy sú pravidelnou súčasťou Pohody a nič sa na tom nezmení, hoci Kaščák priznáva, že niektorým ľuďom to nevonia. „Podľa mňa je dobré využiť silu festivalu na komunikovanie spoločenských tém. Preto pokračujeme v sektore neziskoviek, tento rok prvý raz aj s malým pódiom, kde budú rôzne prezentácie. Preto sa zameriavame na Ukrajinu, pripomíname si udalosti v Teplárni, budeme sa venovať aj klimatickej kríze a podobne.“