Divadelná adaptácia filmu Ježiš z Montrealu aj hra o odlive mozgov. Aká bude nová sezóna v Činohre SND?

Činohra SND ponúkne 10 nových titulov.

Divadelná sezóna 2022/2023 je za nami. Ako to však býva, ani sa nenazdáme a nová sezóna 2023/2024 vypukne. A s ňou i náš kolotoč skúšobných procesov, ponárania do pálčivých a náročných tém, no aj hľadanie nádeje, radosti a cesty k pozitívnej zmene.

Divadlo má, našťastie, ešte stále všetky tieto stránky a tiež slobodu, ktorá, ako vieme, nie je samozrejmá. Aj vďaka nej vám v Činohre SND počas nadchádzajúcej sezóny môžeme predstaviť 10 nových titulov, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť neznámejšie, než v skutočnosti sú.

Ako to teda je naozaj?

Príbehy, ktoré sa môžu stať aj nám

Sezónu otvoríme premiérou komornej inscenácie ukrajinského režiséra Olega Liptsina Ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili. Adaptácia rovnomennej novely svetoznámeho literáta ukrajinského pôvodu N. V. Gogoľa nám ponúka komplexnú reminiscenciu ľudskej schopnosti vypestovať a šíriť obrovské zlo, ktoré zničí a pohltí všetko naokolo.

Príbeh, ktorý sa odohral medzi dvoma dobrými susedmi v mestečku Mirhorod, by sa mohol stať aj nám. Ide tak o otvorenú reflexiu bezvýchodiskovosti a zúfalstva zo situácie, ktorá v roku 2022 nastala zločinným vpádom ruských vojsk na ukrajinské územie.

V téme budeme pokračovať premiérou v štúdiu, ktorú na motívy románu Josepha Conrada Pred očami Západu pripraví český režisér David Jařab. Ten sa do SND vracia po tretí raz a je výrazný práve schopnosťou stvárniť na javisku krízy, akým čelíme i teraz.

Na Rusko sa pozrie optikou študenta, ktorý prichádza do komunity ruských emigrantov v Ženeve. Tí ho oslavujú ako spolupracovníka revolucionára, ktorý spáchal atentát na nenávideného ministra vnútra.

Conrad tu podnikol hlbokú výpravu do psychológie krajiny, ktorú spoznal na Sibíri, kde vo vyhnanstve zahynuli obaja jeho rodičia. Fascinujúce ostáva, aká pravdivá je jeho analýza i v súčasnosti.

Na moment príde výdych v podobe divadelnej standupovej smršte amerického dramatika Paula Rudnicka Sme v pohode v réžii českej tvorkyne Daniely Špinar. Tá v Štúdiu SND pripraví sugestívny, komický, no i dojímavý pohľad do reality queer ľudí a ich blízkych.

Mama, ktorá rozpráva o svojich troch milovaných LGBTQI+ deťoch, ďalšia, ktorá s láskou spomína na syna, ktorého jej vzal AIDS, a populárny televízny zabávač, gej, ktorý bizarne spovrchňuje vážne témy. Kde sa všetky tieto postavy napokon stretnú, musíte zistiť sami, no isté je, že táto hra nám pripomína univerzálnu lásku, ktorá je naším základným kódom.

Satirickým pohľadom sa vzápätí pozrieme aj na svet umenia, a divadla zvlášť, vďaka adaptácii svetoznámej filmovej predlohy Denysa Arcanda (ktorý nášmu obecenstvu tiež nie je neznámy) Ježiš z Montrealu. Tú pripraví a naštuduje v Sále činohry Ján Luterán.

Pašiový príbeh tu prerastá z inscenácie do života, hranice medzi Jeruzalemom a Montrealom, minulosťou a súčasnosťou, postavami a hercami sa povážlivo rozmazávajú. Príbeh z prostredia veľkonočných pašiových hier o smrti Ježiša Krista však bude aj vtipným, no nie povrchným pátraním po zmysle a mieste duchovnosti v modernom, urbanizovanom, vedeckom svete.

O krajine, z ktorej sa odchádza

Nad analýzou súčasného stavu spoločnosti budeme rozjímať aj v kontexte štúdiovej inscenácie režiséra Lukáša Brutovského, ktorý svoj pôvodný autorský text Odliv pretaví do javiskovej básne o krajine, z ktorej sa odchádza.

Znie to cudzo? Táto divadelná úvaha bude o našej demograficky vymierajúcej krajine, z ktorej za posledných 15 rokov odišlo viac ako 300 000 ľudí a čoraz viac mladých o tom uvažuje. Aký je teda náš koncept domova? Sme Slováci, Slovenky? Sme nimi viac doma alebo za hranicami? Je naratív našej takzvanej malosti potenciálnym katalyzátorom zmeny alebo len dôverne známym, chlácholivým, uspokojujúcim sťažovaním sa? Autoerotika frflania ako naše poznávacie znamenie. Na zbláznenie.

A tým sa dostávame k poslednej veľkej premiére nasledujúcej sezóny Blázni z Valencie „španielskeho Shakespeara“ Lopeho de Vega. Ten si túto prezývku vyslúžil právom, keďže údajne napísal 1 800 hier, z ktorých sa zachovalo 500.

Dramaturgický objav vám predstavíme v slovenskej premiére, v réžii Ondreja Spišáka, ktorý spolu s naším ansámblom naplní Sálu činohry energiou, dôvtipom a výstižnou metaforou.

Nad tým všetkým však bude po celý čas vo vzduchu visieť veľmi aktuálna otázka: Je celý svet blázinec alebo naopak, iba v ozaj­stnom blázinci sa môžu bezpečne ukryť normálni ľudia? Možno aj nad tým sa autor zamýšľal, keď písal hru, v ktorej sa Floriano a Erifila – on pred trestom z domnelej vraždy, ona pred vynúteným sobášom – skrývajú práve v blázinci.

Zabudnúť však nemôžeme ani na prítomnosť výnimočného českého režiséra Dušana D. Pařízka, pôsobiaceho najmä v krajinách hovoriacich po nemecky. Ten v našej sále pripraví titul, ktorý odhalíme už čoskoro.

Rovnako je neoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúcej sezóny inscenácia Modrého salóna Akcia B (pracovný názov) z pera dramatika a dramaturga Petra Pavlaca v réžii Mariany Luteránovej, ktorá sa pokúsi vyrovnať s týmto bielym miestom na mape našich dejín, no tiež takzvaný classroom play Terezy Trusinovej v réžii člena súboru činohry Roberta Rotha pod názvom Čaute!. Hru rozprávajúcu o duševnom zdraví prinesieme priamo do školských tried a následne ju s ich osadenstvom a odborníkmi rozdebatujeme.

Debatovať s vami však budeme radi i v rámci všetkých edukačných aktivít, ktoré ponúkame po celý rok. Dovidenia v divadelnej sezóne 2023/2024!