Nekonečný boj o moc naprieč ľudskými dejinami. Peter Mikuláš ako Svätopluk otvorí v Opere SND novú sezónu

Operná sezóna 2022/23 sa skončila, nastáva čas bilancovania i pohľadov do blízkej budúcnosti. Uplynulá sezóna nebola jednoduchá – poznačili ju personálne výmeny na vedúcich postoch celého divadla i Opery SND, no vďaka kvalitnému nastaveniu princípov fungovania sa to neprejavilo na úrovni operných predstavení, koncertov a ani na návštevnosti.

Dlhodobý a zreteľný nárast kvality vnímame v orchestri, kde prebieha pozvoľná generačná obmena. Noví hráči prinášajú mladistvú energiu, entuziazmus, technickú suverenitu i pozitívne nákazlivú radosť z muzicírovania.

Veľké renomé si udržiava zbor, ktorý si za predstavenia uplynulej sezóny získal uznanie zo strany divákov i odbornej verejnosti. Domáci sólistický ansámbel dnes tvorí vyrovnaná a vyspelá spevácka zostava, ktorá počas všetkých premiér i repríz spolu s atraktívnymi hosťami priniesla množstvo silných výkonov.

Novú sezónu otvorí Svätopluk

Všetky štyri premiéry pomaly sa končiacej sezóny silno zarezonovali u návštevníkov divadla, vyvolali nadšenie, uznanie i polemiky.

Očakávanú divácku obľubu potvrdila Carmen Georgesa Bizeta v hudobnom naštudovaní Kevina Rhodesa a v réžii Lubora Cukra. Niektorých divákov prekvapila kostýmová pestrosť a ich nečakaná priamočiarosť, kontrast realizmu a pohybovej štylizácie i divadelná hravosť. Iní to prijali ako výzvu a ďalší si z režijnej košatosti vybrali tie „svoje“ momenty. Všetkých však určite poteší jej návrat aj v budúcej sezóne v niekoľkých blokoch.

Milovníkov súčasného divadla nadchla premiéra opernej buffy Impresario Dotcom od slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej. Plejáda vynikajúcich speváckych i hereckých výkonov domácich i hosťujúcich sólistov bola súčasťou inteligentnej, dokonale súčasným jazykom komunikujúcej režijnej koncepcie Elisabeth Stöppler i sviežeho hudobného naštudovania Alice Meregaglia, v ktorom zažiarila aj komorná zostava orchestra Opery SND.

Dobrou správou je, že aj táto produkcia sa objaví v dvoch reprízach v nasledujúcej sezóne – koncom januára 2024.

Pre mnohých divákov sa stala vrcholom uplynulej sezóny premiéra novej inscenácie historickej hudobnej drámy Eugena Suchoňa Svätopluk. Sugestívna réžia Romana Poláka sa prvýkrát v bohatej inscenačnej tradícii tohto diela vybrala aj mimo terénu prerozprávania príbehu z našej dávnej histórie.

Režisér otvoril témy, ktoré riešila už spoločnosť v čase vlády kráľa Svätopluka – a ktoré rieši aj tá súčasná. Zásadnými sú sloboda a vízia budúcnosti. Pre Romana Poláka je dielo tiež metaforou o nekonečnom boji o moc, ktorý sa ťahá takmer kontinuálne celými ľudskými dejinami.

Jeho inscenácia kladie zásadné otázky, akí sme nepoučiteľní, ako budeme bojovať a pachtiť sa za mocou, zabíjať a ničiť, hoci sme iba krok od priepasti, v ktorej nastane konečné ticho.

Fenomenálna spevácka zostava na čele Petrom Mikulášom sa zaskvela v strhujúcom hudobnom naštudovaní Martina Leginusa, v ktorom mimoriadny výkon podal aj orchester a zbor.

Svätopluk sa na javisko Opery SND onedlho vráti – 1. a 3. septembra otvorí novú sezónu 2023/2024. Druhý blok uvedieme v apríli 2024.

Opera vzdá poctu Lucii Popp

Konzervatívnejšie naladených divákov a prekvapivo aj mnohých milovníkov súčasného umenia nadchla nová inscenácia opery Gaetana Donizettiho Maria Stuarda.

Výpravná inscenácia režiséra Gilberta Blina vychádza z najlepších operných tradícií, no napriek historickej vernosti komunikuje aj so súčasným operným divadlom a vnímaví diváci v nej objavili množstvo decentných fajnovostí.

V prekrásnych kostýmoch, ktoré by obstáli v ktoromkoľvek hollywoodskom historickom filme, excelovala najmä domáca spevácka zostava, ktorá si vychutnala plnokrvné talianske belkanto pod znaleckou taktovkou dirigenta Marca Guidariniho. Dve kráľovné rivalky, Maria Stuarda a Alžbeta I., sa na scénu vrátia už v novembri.

Uplynulú sezónu otváral slávnostný galakoncert Edita Gruberová Tribute, ktorý sa stretol s mimoriadnym ohlasom; rok predtým sme spolu oslávili 70. narodeniny tenoristu Petra Dvorského.

V tradícii holdov významným slovenským operným osobnostiam pokračujeme aj v sezóne budúcej – 9. septembra sa pod taktovkou významného českého dirigenta Tomáša Netopila bude konať galakoncert Lucia Popp Tribute, na ktorom opäť vzdajú poctu slovenskej sopránovej legende súčasné operné hviezdy.

A v podobnom duchu v januári 2024 spolu pripijeme na zdravie sólistovi Opery SND Petrovi Mikulášovi.