Kultúrne tipy: Virtuálny svet je plný fantomasov. Na Dúhovom Pride o tom zahrajú

Kam za kultúrou od 7. do 14. júla?

Viva Musica! - Cello Appossionato

8. júla v Záhrade Domu Albrechtovcov v Bratislave

Druhý koncert zo série Hudobné záhrady festivalu Viva Musica! predstaví zoskupenie Cello Appassionato, ktoré tvoria violončelisti Katarína Zajacová a Branislav Bielik. Okrem orchestrálnej hry sa intenzívne venujú aj komornej hre. Dramaturgia ich koncertu prinesie aj zaujímavé prekvapenie v podobe diel dvoch slovenských autorov – Ladislava Kupkoviča a Ilju Zeljenku.

Zoskupenie Cello Appassionato tvoria violončelisti Katarína Zajacová a Branislav Bielik. (zdroj: Viva Musica!)

Te prindžaras amen / Spoznajme sa

9. júla v martinskom Múzeu slovenskej dediny

Návštevníci spoznajú dva rómske súbory pôsobiace na Slovensku už niekoľko desaťročí - súbor Romka z Detvy a Kesaj tchave z Kežmarku a dva rómske súbory, ktoré začali svoje pôsobenie v ostatných rokoch - Khel amenca zo Bzovíka a Romano drom z Hnúšte. Program predstaví repertoáre rómskych súborov s dôrazom na procesy medzigeneračného odovzdávania tradičných foriem rómskeho folklóru. Celodenne bude sprístupnená aj expozícia Romano Drom Múzea kultúry Rómov na Slovensku. Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, budú sa môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.

Vystúpi aj súbor Romka z Detvy. (zdroj: FB súboru)

Dúhový Pride - Fantomas

13. júla na lodi Pink Whale v Bratislave

Čomu môžeme v dnešnej dobe zaručených právd vôbec veriť? Vieme, čo skutočne zdieľame a sledujeme na sociálnych sieťach? Ako sme na tom s hoaxami, dezinformáciami, či konšpiračnými teóriami? Sme voči nim takí imúnni, ako si myslíme? Témou autorskej inscenácie Fantomas v réžii Valerie Schulczovej sú dezinformácie, hoaxy a konšpiračné teórie a ich vplyv na mladých ľudí. DPOH ju uvedie v rámci programu Dúhového Pridu 2023. Vstup na predstavenie bude voľný do naplnenie kapacity.

Fedor Frešo Komplet

„Neexistuje univerzálna formulka, ako sa z človeka stane muzikant. Hoci zo mňa sa nakoniec stal, neviem, či by som na to vedel dať niekomu recept, hoci ma o to už iks ľudí požiadalo. V mojom prípade asi zafungovalo, že obaja rodičia boli hudobníci...,“ týmito slovami sa začína kniha Fedor Frešo Komplet, ktorú zostavil jeho syn Viktor Frešo a ktorá obsahuje množstvo doteraz nepublikovaného materiálu. Publikácia zachytáva život jednej z najvplyvnejších postáv bratislavskej rockovej scény 60. až 80. rokov, člena legendárnych skupín Soulmen, Prúdy, Collegium musicum, Modrý efekt a Fermata, štúdiového hudobníka a multiinštrumentalistu Fedora Freša.

(zdroj: Slovart)

Aftersun

v kinách

Niekedy v deväťdesiatych rokoch, kdesi v tureckom prímorskom rezorte trávi dovolenku rozvedený mladý otec Calum spolu s jeho jedenásťročnou dcérou Sophiou. Pohodové vystupovanie otca, ktorý nepokazí žiadnu zábavu a baví sa tým, že ho okolie považuje skôr za staršieho brata Sophie, však zastiera znepokojivý závoj melanchólie.

Film Aftersun získal veľký ohlas aj na prestížnom festivale v Cannes. (zdroj: Cinemax)

Laco Teren: Letný čas / Summertime

do 9. augusta v Roman Fecik Gallery v Bratislave

Laco Teren je umelec mnohých tvárí. Jeho nová komorná výstava ukazuje jednu z podôb jeho najnovšej tvorby. Fascinovaný živou a „mŕtvou“ prírodou cez zátišia rozpráva príbehy. "Neprestáva sa kochať opojnou nádherou kvetín podivuhodných tvarov, sú plné života, farbisté a krásne, na druhej strane plody tejto živej prírody, napr. obľúbené tekvice a jabĺčka, vyskladané do zátiší na stole, ktoré maľuje, vädnú a čaká ich zánik…," opisuje kurátorka výstavy Katarína Bajcurová.

Zelenina a ovocie sa pod maliarovým štetcom menia na živé bytosti, akoby dostávali dušu. Konečne, je tu leto, a „tento spôsob leta“ má Laco Teren mimoriadne rád, dodáva.

Laco Teren: Iris a dva tulipány, 2020 (zdroj: Roman Fecik Gallery)

Letné kiná v Bratislave

K letu patria aj filmové projekcie pod holým nebom. Letné kino v Líščom údolí bude premietať každý piatok, Letné kino pod Palmou v Novej Cvernovke takmer každú stredu a štvrtok, Letné kino vo vynovenom amfiteátri v Rači každý piatok, na streche v nákupnom centre Central si možno filmy pozrieť utorky a štvrtky, Letné kino na Kuchajde premieta v stredu a sobotu. Bažant Kinematograf na Tyršáku má pripravených päť júlových (17. – 21. 7.) a päť augustových (21. – 25. 8.) filmových večerov. Okrem toho budú premietať aj Letné kino na Mičuríne, na Kuchajde, Letné kino Lúky v Petržalke aj pred DK Dúbravka.